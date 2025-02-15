Hoobastank Buka Konser The Script Jakarta 2025, Ajak Penonton Bernostalgia

JAKARTA - Hoobastank, grup musik asal Amerika Serikat sukses membuka perhelatan konser The Script bertajuk ‘Satellites World Tour Live In Indonesia-Jakarta’ di ICE BSD, Tangerang, Jumat malam (14/2/2025).

Grup musik yang cukup hits di era 2000-an ini sukses membangkitkan nostalgia kaum milenial hingga Gen Z lewat beberapa lagu andalan mereka. Mulai dari The Reason, Running Away, Crawling In The Dark hingga Remember Me.

Selama 30 menit lebih Doug Robb CS sukses mengajak penonton bernostalgia di momen malam hari Valentine lewat lagu-lagu bergenre pop rock tersebut.

Di tengah-tengah penampilannya, sang vokalis tak lupa menyapa para penonton yang hadir. Meski menjadi grup musik pembuka, Hoobastank sukses menghidupkan suasana jelang penampilan The Script.

“Terima kasih banyak Jakarta!” ujar Doug Robb.