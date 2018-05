LOS ANGELES - Grup band The Script dikabarkan tengah mengalami gesekan serius dengan penyanyi James Arthur. Kabarnya, hal ini terjadi dikarenakan Arthur dianggap telah mencontek lagu mereka yang kemudian menjadi lagu yang sangat populer.

Dan beberapa waktu lalu, gesekan ini dikabarkan semakin memanas. Hal ini dikarenakan pengacara dari The Script, Richard Busch, telah mengajukan tuntutan yang menyeret Arthur ke meja hijau.

Band asal Irlandia tersebut menyatakan bahwa lagu Arthur Say You Won;t Let Go yang diluncurkan pada 2016 lalu telah melanggar hak cipta lagu mereka. Lagu yang mereka maksudkan adalah The Man Who Can’t Be Moved, yang diluncurkan 2008 lalu.

Dalam gugatan tersebut, Busch mengatakan bahwa Arthur telah mendapatkan keuntungan hingga USD20 juta atau sekira Rp283,7 miliar dari lagu tersebut. Tentu saja, hal ini dianggap telah merugikan pihak The Script.

Selain Arthur, dua penulis lagu Say You Won't Let Go, yakni Neil Ormandy dan Steve Solomon juga terseret dalam kasus ini. Dan kabarnya, beberapa label seperti Sony / ATV Publishing, Sony Music, Columbia Records, Ultra International Music Publishing, Third Verse Music Publishing dan Kobalt Music Publishing juga terancam terlibat dalam kasus ini.

Busch berpendapat bahwa lagu tersebut telah menghidupkan kembali karir Arthur. Padahal, saat itu karir pria berusia 30 tahun tersebut sudah meredup selama beberapa tahun terakhir, semenjak kemunculan pertamanya.

“Arthur diketahui telah dicampakkan oleh label rekamannya dikarenakan kontroversi publik, yang membuat jeda dalam karirnya. Hal ini terjadi sampai lagu Say You Won Let Go dirilis, dan dia mendapatkan kesuksesan di seluruh dunia,” ujar Busch seperti dikutip dari laman NME, Rabu (23/5/2018).

Arthur pun sudah memberikan komentar terkait masalah ini. Dia menganggap bahwa tidak ada ‘kesalahan paten’ yang terjadi diantara kedua lagu tersebut.

"(Kasus) Ini mencuat di tahun 2017, hanya ada tujuh nada dalam musik (yang sama). Setiap lagu blues terdengar sama. Orang-orang memaklumkan hal-hal tersebut tanpa alasan,” kata James.

Jika Anda penasaran dengan kasus ini, Anda bisa membandingkan langsung kedua lagu tersebut melalui video di bawah ini. (chn)

(ade)