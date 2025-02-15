Advertisement
MUSIK

The Script Bikin Romantis Jakarta, Beri Ucapan Spesial di Hari Valentine

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |10:11 WIB
The Script Bikin Romantis Jakarta, Beri Ucapan Spesial di Hari Valentine
The Script Bikin Romantis Jakarta, Beri Ucapan Spesial di Hari Valentine (Foto: Okezone)
JAKARTA - The Script sukses menggelar konser mereka yang bertajuk “The Script Satellites World Tour 2025" di ICE BSD, Tangerang, Jumat malam (14/2/2025).

Band rock asal Irlandia ini sukses memberikan momen spesial kepada para penonton di malam Hari Valentine 2025 tersebut. 

Bahkan, sang vokalis, Danny O’Donoghue, turut tampil totalitas dengan outfit merah berkilau yang identik dengan warna penuh cinta. 

The Script Bikin Romantis Jakarta, Beri Ucapan Spesial di Hari Valentine
The Script Bikin Romantis Jakarta, Beri Ucapan Spesial di Hari Valentine

Di sela-sela penampilannya, Danny tak lupa mengucapkan selamat Hari Valentine, yang juga jatuh tepat di hari konser The Script Jakarta, yakni 14 Februari 2025.

“Happy Valentine everyone,” ujar Danny ke para penonton.

The Script membuka konser dengan beberapa lagu andalan mereka. Mulai dari You Won't Feel a Thing, Superheroes, Rain, hingga Both Ways.

Penonton juga sukses dibuat terhanyut lewat beberapa lagu galau terkenal mereka, seperti The Man Who Can't Be Moved dan Breakeven. 

Di sela-sela penampilannya, sang vokalis juga mengungkapkan rasa harunya melihat antusias penonton Indonesia yang menurutnya lebih luar biasa. 

“Terima kasih banyak untuk momen ini. Kalian luar biasa. Sepuluh ribu penonton di Jakarta,” ujar Danny. 

Bahkan, Danny juga mengungkapkan bahwa ini adalah konser terbesar dan terhebat yang pernah mereka temui.

“Jujur, ini adalah konser terbesar, tergila, dan konser terbaik yang pernah kami lihat,” katanya. 

Mendengar ungkapan Danny, semangat penonton kian terbakar. Suasana konser pun semakin meriah.

Beberapa kali Danny juga terlihat turun ke bawah panggung untuk menyapa dan mengajak para penonton ikut bernyanyi.

 

1 2
