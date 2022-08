JAKARTA - The Script akan menggelar konser tur bertajuk Greatest Hits Tour 2022 pada 30 September dan 1 Oktober 2022 di Istora Senayan, Jakarta.

Tak hanya itu, punggawa rock asal Irlandia ini akan melanjutkan agenda tur di Bandung, Jawa Barat pada 2 Oktober 2022, tepatnya di Eldorado Dome.

The Script juga akan melibatkan musisi lain dalam konsernya di Bandung. Mereka pun memilih Andreah asal Filipina sebagai Opening Act alias penampilan pembuka.

"The Script sudah pasti akan menghibur #theScriptFamily in Bandung hari Minggu 2 Oktober nanti," kata Sysan Ibrahim dari keterangan tertulis yang diterima awak media, Rabu (24/2022).

"Sebagai kabar gembira bahwa The Script akan membawa serta penyanyi berbakat asal Filipina Andreah," imbuhnya.

Dalam tur ini, penyanyi berusia 20 tahun itu juga akan merilis singel terbarunya yang berjudul So Far Away.

Sementara itu, The Script sendiri akan tampil membawakan lagu-lagunya dari album Tales from the Script dalam hajatnya tersebut.

Sekedar informasi, tiket konser The Script di Jakarta bisa dibeli melalui situs www.thescriptjakarta.com.

