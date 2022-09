SEOUL - JTBC Studios resmi mengumumkan daftar pemain dan jadwal tayang drama Reborn Rich, yang sebelumnya dikenal sebagai Chaebol Family’s Youngest Son. Berlatar era ‘80-an, drama ini berkisah tentang sekretaris keluarga konglomerat.

Kesetiaan pria bernama Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) itu justru harus dibayar mahal. Sebelum dibunuh, dia dijebak dan dituduh sebagai pelaku penggelapan dana Sunyang Group.

Setelah kematiannya, Hyun Woo hidup kembali lewat sosok Jin Do Joon, putra bungsu Sunyang Group. Dia memanfaatkan keahliannya dan kesempatan itu untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan raksasa tersebut.

Song Joong Ki beradu akting dengan sederet aktor populer Korea Selatan dalam drama ini. Sebut saja Lee Sung Min yang akan berperan sebagai Jin Yang Chul, CEO Sunyang Group.

Pria itu tumbuh di keluarga miskin dan berhasil menjadi sosok terkuat di industri keuangan Korea Selatan. Kesuksesan itu membuat Sung Min menjadi sosok yang sangat kompetitif, keras, dan tamak terhadap uang.

Sementara Shin Hyun Been dipercaya berlakon sebagai jaksa Seo Min Young yang berasal dari keluarga keluarga ternama di bidang hukum. Dia akan melakukan apa saja untuk bisa menegakkan keadilan.

Ada pula aktor Yoon Je Moon yang berperan sebagai Jin Young Ki, putra sulung Jin Yang Chul. Sementara aktris Kim Jung Nan menghidupkan karakter Son Jung Rae, istri Young Ki yang dikenal ceroboh.

Di lain pihak, aktor Jo Han Chul akan berperan sebagai putra kedua Jin Yang Chul bernama Jin Dong Ki yang dikenal licik. Aktris Seo Jae Hee dipercaya berlakon menjadi Yoo Ji Na, istri Dong Ki.

Sedangkan aktor Kim Young Jae dikonfirmasi menjadi Jin Yoon Ki, anak ketiga Jin Yang Chul sekaligus ayah Jin Do Joon. Aktris Jung Hye Young akan bertransformasi menjadi Lee Hae In, artis papan atas Korea sekaligus ibu Do Joon.

Aktris Kim Hyun menghidupkan peran Lee Pil Ok, istri Jin Yang Chul yang merupakan sosok pendiri kerajaan bisnis Sunyang. Kim Shin Rok menjadi putri Jin Yang Chul bernama Jin Hwa Young dan Kim Do Hyun menjadi suaminya, Choi Chang Je.

Park Hyuk Kwon akan menjadi partner Jin Do Joon, Oh Se Hyun. Kim Nam Hee akan menjadi pewaris Sunyang Group, Jin Sung Joon dan Park Ji Hyun sebagai tunangannya, Mo Hyun Min.

Sebagai tambahan, Tiffany SNSD akan berperan sebagai Rachel, orang kepercayaan Oh Se Hyun. “Dengan nuansa retro, drama ini menjanjikan karakter tak biasa. Masing-masing dari mereka memiliki ketamakannya masing-masing,” ujar tim produksi drama tersebut dikutip Soompi, pada Kamis (29/9/2022).

Drama Reborn Rich akan tayang di JTBC pada semester II-2022.*

