SEOUL - Aktris Kim Ji Won menemukan rumah baru setelah meninggalkan SALT Entertainment, pada Juni silam. Dia resmi meneken kontrak eksklusif dengan agensi hiburan High Zium Studio.

“Kami senang bisa bersinergi dengan aktris yang menerima cinta dan kepercayaan publik. Apalagi dia mempertontonkan pesona dan kualitas aktingnya lewat berbagai proyek,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Kamis (29/9/2022).

Kim Ji Won memulai debut aktingnya sejak 2010. Sepanjang kariernya, dia sudah membintangi beberapa drama populer, seperti Heirs, Descendants of the Sun, Fight For My Way, Arthdal Chronicles, Lovestruck in the City, dan My Liberation Notes.

Sementara itu, High Zium Studio merupakan rumah bagi sederet aktor populer Korea Selatan, seperti Song Joong Ki, Lee Jong Suk, Go Bo Gyeol, Geum Sae Rok, Seo Eun Soo, Jung Jae Kwang, hingga Han Ji Won.*

