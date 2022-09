HUBUNGAN asmara Al Ghazali dan Alyssa Daguise yang telah kandas, kini menjadi perbincangan publik. Hal tersebut berawal dari konten di akun YouTube Maia AlElDul TV, saat ibunda dari Al Ghazali itu menyebut bahwa putranya memutuskan Alyssa setelah menjalani shalat istikharah.

Tak lama setelah video tersebut viral hingga diunggah ulang oleh akun gosip, Alyssa pun tampak membuat sebuah konten di akun TikToknya. Bahkan banyak yang menyimpulkan bahwa kandasnya hubungan mereka terjadi lantaran kakak dari El dan Dul tersebut melakukan perselingkuhan.

Hal tersebut bahkan didukung lewat sound dalam konten TikTok Alyssa yang membicarakan soal perselingkuhan. Tak hanya itu, perempuan yang dipacari Al selama 6 tahun ini bahkan sempat menuliskan keterangan video bahwa dirinya kini sedang menonton sebuah kisah komedi yang terbongkar.

"Me right now watching the comedy unfold but imma keep it moving (Aku sekarang sedang menonton komedi yang terbongkar tapi aku akan terus jalan terus)," kata Alyssa.

Unggahan Alyssa di TikTok lantas membuat ribuan netizen menuliskan pendapatnya terkait keputusan pasangan ini untuk berpisah. Bukannya menyayangkan hubungan tersebut, mereka justru berharap agar perempuan 24 tahun ini bisa mendapatkan pengganti yang terbaik.

Tak hanya itu, beberapa netizen pun terlihat ramai menertawakan konten video yang diunggah di kanal YouTube milik keluarga Al. Bahkan salah satu netizen mengaku sempat menghubungi ibunda Alyssa pada Mei lalu dan menjelaskan hal yang diketahuinya terkait Al.

"Akwkwkwkkwkwkwkw kak, aku dm mama kakak waktu pas bulan mei. Dan skrg pgn ikutan ngakak juga krn tau sesuatu tanpa harus dijelasin wkwkwkwkwk," tulis salah satu pemilik akun TikTok.

"Yg pinter mah udh pasti paham sindiran Alyssa itu the only truth exist. Gaperlu klarifikasi palsu sambil jadiin konten yg pake tameng sholat istikarah," kata anjani***. "wkwkwkwk aku mendukungmu cantiiikkk kok bisa sih ya pake segala di bikin vlog," timpal nam***. "kak alyssa sayang, kamu terlalu mahal kakkkk malah mikir nya kakak cocok sm cowo cowo latin," lanjut katya***.