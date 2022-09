HUBUNGAN asmara antara Al Ghazali dan Alyssa Daguise diketahui telah berakhir. Setelah 6 tahun menjalin hubungan asmara, pasangan yang kabarnya sudah ingin mengakhiri masa pacaran mereka ke jenjang pernikahan akhirnya sepakat untuk berpisah.

Ditengah kabar perpisahan mereka, Alyssa Daguise justru menjadi sorotan. Pasalnya melalui akun TikToknya, gadis 24 tahun ini diduga menyindir sang mantan dengan menggunakan sound berbahasa Inggris soal perselingkuhan.

Tak hanya itu, Alyssa juga tampaknya menyindir soal Al mendapatkan jawaban untuk putus usai melakukan shalat istikharah. Dalam video tersebut Alyssa terdengar menggunakan sound tertawa terbahak-bahak sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan.

"Me right now watching the comedy unfold but imma keep it moving (Aku sekarang sedang menonton komedi yang terbongkar tapi aku akan terus jalan terus)," tulisnya pada keterangan video.

Unggahan Alyssa Daguise sontak ramai dibanjiri dengan komentar dari netizen. Mereka bahkan terlihat mendoakan Alyssa agar bisa mendapatkan pengganti yang terbaik.

"Pasti dapet yg terbaik kok, aura kamu mahal bestie," kata ayu***.

"Semangat @Alyssa Daguisé kamu pasti dapat yg terbaik," timpal fernita***.

"Semangadd, u deserve better," lanjut netizen lain.

Sebagaimana diketahui, Maia Estianty mengungkapkan alasan putranya putus dari Alyssa setelah 6 tahun berpacaran. Dalam video di YouTubenya, mantan istri Ahmad Dhani itu mengatakan bahwa Al diminta untuk menjalankan shalat istikharah sebelum menyatakan niatnya untuk serius dengan Alyssa. Sayangnya, usai shalat Al justru mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan rencananya. "Sebenarnya Al Ghazali kemarin sudah mau menyiapkan sesuatu yang besar untuk mantannya karena berniat ingin serius, maka disuruh shalat istikharah," ujar Maia Estianty. "Pas shalat istikharah ada jawaban dari Allah, akhirnya pisah, ya," tandasnya.