SEOUL - Drama Little Women mencatatkan performa solid di penayangan perdananya pada 3 September 2022. Nielsen Korea bahkan mencatat episode perdana drama baru tvN itu berhasil mengalahkan rating debut drama Alchemy of Souls.

Mengutip Soompi, pada Minggu (4/9/2022), drama itu meraih rating episode perdana di angka 6,4 persen. Angka itu lebih baik dibandingkan rating debut Alchemy of Souls sebesar 5,2 persen, pada Juni 2022.

Drama Little Women berkisah tentang cerita tiga kakak beradik yang tumbuh dalam kemiskinan. Namun kehidupan mereka berubah ketika terlibat dalam sebuah insiden tak terduga. Mereka masuk dalam dunia baru yang dilingkupi uang dan kekuasaan.

Rating tersebut membuat drama baru Kim Go Eun dan Nam Ji Hyun tersebut lebih baik dibandingkan serial JTBC, The Good Detective 2 sebesar 5,5 persen. Sementara drama TV Chosun, Becoming Witch hanya bisa mendulang rating 1,3 persen.

Di platform TV nasional, drama MBC Big Mouth meraih rating 12 persen, tertinggi sepanjang penayangannya. Drama itu juga tercatat sebagai drama paling banyak ditonton di antara penonton usia 20 hingga 49 tahun dengan rating 4,5 persen.

Rating tersebut membuat drama Today's Webtoon yang ditayangkan SBS tak bisa mengejar ketertinggalannya. Pasalnya, drama itu hanya bisa meraih rating di angka 2 persen pada slot tayang yang sama. Sementara drama akhir pekan KBS 2TV, It's Beautiful Now meraih rating rata-rata sebesar 26,8 persen. Dengan begitu, drama tersebut tercatat sebagai program dengan rating penonton tertinggi di slot tayang Sabtu.