SINGAPURA - Kim Go Eun dan Wi Ha Joon memulai syuting drama Little Women di Singapura, pada 1 Juli 2022. Keduanya terlihat melakukan pengambilan gambar di kawasan kondominium, sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Berdasarkan foto yang dipublikasikan AsiaOne, sang aktris tampil dengan terusan berwarna coklat dan rambut diikat. Sementara Ha Joon, mengenakan kemeja abu-abu yang dipadukannya dengan celana putih.

Kedua aktor tersebut, disebut-sebut syuting dengan sangat nyaman di tengah cuaca terik Singapura. Kim Go Eun bahkan tertawa saat berbicara dengan Wi Ha Joon saat syuting.

Proses syuting Little Women menjadi tontonan warga sekitar kondominium. Beberapa penghuni apartemen bahkan terlihat menonton proses syuting dari balkon rumah mereka masing-masing.

Shannon Pang, seorang mahasiswa sekaligus penghuni kondominium tersebut mengaku melihat para make-up artist berseliweran di sekitar hunian mereka. Tumpukan wardrobe diletakkan di sebuah unit kosong apartemen yang terletak di lantai dasar apartemen tersebut, sejak Jumat (1/7/2022) pagi.

BACA JUGA: Adopsi Anjing Terlantar, Kim Go Eun Tuai Pujian Warganet

BACA JUGA: Aktor Penthouse Uhm Ki Joon Gabung Drama Baru Kim Go Eun

Kim Go Eun dan Wi Ha Joon, yang sebelumnya beradu akting dalam drama The King: Eternal Monarch, tiba di Singapura pada 30 Juni silam. Dalam drama itu, Go Eun berperan sebagai Oh In Ju, anak tertua keluarga miskin.

Sementara Wi Ha Joon menghidupkan peran Choi Do Il, pria lulusan universitas ternama yang dikenal cerdas dan menarik. Drama ini diadaptasi dari novel klasik berjudul serupa karya Louisa May Alcott's yang dirilis pada 1868.

Rencananya, Netflix akan menayangkan drama Little Women pada Agustus mendatang.*

BACA JUGA: Haji Faisal Ogah Damai, Tiara Marleen: Yang Penting, Saya sudah Minta Maaf

BACA JUGA: Putranya Diisukan Nikah Siri dengan Marissya Icha, Haji Faisal: 1.000% Bohong!