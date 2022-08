SEOUL - Drama Extraordinary Attorney Woo mengakhiri masa tayangnya dengan happy ending dan performa solid, pada Kamis (18/8/2022) malam. Drama arahan Yoo In Sik itu bahkan sukses mencatatkan rating tertinggi sepanjang penayangannya.

Mengutip data Nielsen Korea dari Soompi, episode pamungkas drama tersebut mendulang rating sebesar 17,5 persen. Drama itu juga mendominasi demografi penonton usia 20-49 persen dengan rating 7,9 persen.

Dengan berakhirnya Extraordinary Attorney Woo maka penggemar harus bersabar untuk menunggu musim kedua, pada 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh Lee Sang Baek, CEO Acetory, rumah produksi yang menggarap drama tersebut.

Lee menyadari tidak akan mudah mengumpulkan kembali para aktor dan kru untuk musim kedua mengingat jadwal kerja mereka yang padat. “Namun target kami mempertahankan setidaknya 90 persen pemain dan staf produksi musim pertama,” ujarnya dikutip dari Koreaboo, pada 17 Agustus silam.

Di lain pihak, drama Adamas yang diperankan Ji Sung akhirnya menunjukkan peningkatan rating pada episode 8 yang tayang pada 18 Agustus 2022. Rating drama itu naik tipis dari 2,8 persen pada episode 7, menjadi 3,2 persen.

Sementara di platform TV nasional, episode 4 drama baru Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD, If You Wish Upon Me, terperosok ke titik terendah. Debut dengan rating 3 persen, drama adaptasi webtoon itu hanya mampu mendulang rating 1,9 persen pada episode terbarunya.*

