SEOUL - Drama populer Extraordinary Attorney Woo hanya menyisakan dua episode pada pekan depan. Namun sebelum tamat, drama itu menunjukkan kenaikan rating pada penayangan pada 11 Agustus 2022.

Berdasarkan data Nielsen Korea, episode 14 drama arahan sutradara Yoo In Shik itu mencatatkan rating nasional sebesar 14,6 persen. Angka itu lebih baik dibandingkan episode 13 sebesar 13,51 persen.

Namun begitu, rating penonton tertinggi untuk Extraordinary Attorney Woo masih di angka 15,78 persen yang terjadi pada episode 9. Dengan dua episode tersisa, drama ini diprediksi akan bisa melampaui rating tersebut.

Sementara itu, Adamas yang menjadi kompetitor drama Park Eun Bin dan Kang Tae Oh itu di platform TV kabel juga mengalami kenaikan rating. Episode 6 yang tayang pada 11 Agustus mendulang rating 2,9 persen, naik tipis dibandingkan episode sebelumnya.

Episode 5 Adamas yang tayang sehari sebelumnya membukukan rating sebesar 2,66 persen. Sayang drama baru Ji Sung ini belum dapat mengejar rating debutnya yang mencapai 3,5 persen, pada 27 Juli silam.

Sementara di platform TV nasional, drama baru KBS 2TV, If You Wish Upon Me, menghasilkan rating sebesar 3 persen pada episode keduanya. Demikian berita ini dikutip dari Soompi, pada Jumat (12/8/2022).*

