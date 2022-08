JAKARTA - 5 film yang menguak sisi lain dunia kepolisian sangat menarik untuk dibahas akhir-akhir ini. Bagi kamu yang mencari tontonan untuk mengisi akhir pekan beberapa film berikut bisa menjadi pilihan.

Dunia kepolisian identik dengan menangani kriminalitas dan kejahatan yang merajalela di dunia. Sebagai penegak hukum peran besar kepolisian tak pernah lepas dari berbagai kontroversi.

Mengejar mafia dan dan menuntaskan kasus kejahatan sudah menjadi bagian dari tugas polisi. Salah satunya film yang berasl di Korea Selatan. Beberapa film yang diproduksi di Korea Selatan ini menceritakan mengenai alur cerita intrik dan teka-teki hingga terkenal.

Berikut rekomendasi 5 film yang menguak sisi lain dunia kepolisian yang dibuat di Korea Selatan dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Midnight Runners (2017)

Film yang rilis pada 9 Agustus 2017 itu dibintangi Park Seo-joon, Kang Ha-neul, Park Ha-sun, Sung Dong-il, serta Lee Seung-hee.Film tersebut menjadi box office di Korea Selatan tahun 2017. Midnight Runners meraup 5 juta penonton selama penayangannya di Korea Selatan.

Midnight Runners bercerita tentang dua orang pemuda yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Kepolisian. Saat pelatihan kepolisian, Park Ki Joon (Park Seo Joon) dipertemukan dengan Kang Hee Yeol (Kang Ha Neul). Keduanya memiliki sifat dan latar belakang keluarga yang berbeda.

Ki Joon tumbuh dengan seorang ibu tunggal berpenghasilan rendah. Ia bertekad masuk Universitas Kepolisian karena biayanya gratis. Di sisi lain, Hee Yeol berasal dari keluarga pedagang dan memiliki otak brilian. Ia tertantang untuk belajar di kampus berbeda dari anggota keluarganya yang lain.

2. Extreme Jobs (2019)

Film Extreme Job kembali menunjukkan dominasinya di box office Korea Selatan dengan mendulang 945.408 penonton, sepanjang periode 15-17 Februari 2019. Dengan hasil itu, film tersebut kembali memuncaki box office Korea selama 4 minggu berturut-turut.

Sejak debut pada 23 Januari 2019, Extreme Job sudah menjual total 14,53 juta tiket dengan pendapatan mencapai USD111,49 juta atau setara Rp1,57 triliun. Capaian itu tak hanya menjadikan film arahan Lee Byeong Heon itu sebagai penguasa box office, namun juga menjadi film terlaris kedua di Korea Selatan.

Extreme Jobs pun bercerita tentang tentang sekelompok detektif narkotika muda yang terdiri dari 5 orang, yakni Kepala Pasukan Detektif Go, Detektif Jang, Detektif Ma, Detektif Young Ho, dan Detektif Jae -Hoon.

3. Confidential Assignment (2018)

Film thriller kriminal, yang dibintangi Hyun Bin dan Yoo Hai-jin sukses sebagai box office di tahun 2017. Sebab, dia telah menjual lebih dari 6,2 juta tiket dan meraup 51,45 miliar won (USD52juta). Setelah melampaui angka enam juta tiket dalam 19 hari sejak diputar di bioskop, menjadi film terlaris yang pernah dirilis di bulan Januari.

Film ini bercerita tentang Im Chul-ryung (Hyun Bin) merupakan detektif dari satuan investigasi khusus Korea Utara. Ia dipercaya untuk menangani kasus percetakan uang palsu.

Bersama dengan timnya, ia menyusun misi penyergapan guna menangkap para pelaku serta mengungkap dalang di balik aksi kriminal ini.

4. All Round Up (2022)

Film The Outlaws 2 atau yang juga dikenal dengan The Roundup berhasil memperoleh 9 juta penonton bioskop. Ini menandakan bahwa The Roundup menjadi film box office tercepat yang memperoleh angka 9 juta penonton, bahkan bisa mengalahkan film pemenang piala Oscar, Parasite.

Film The Roundup mengambil setting 4 tahun setelah operasi Garibong-dong di mana detektif Ma Seok Do (Ma Dong Seok) dan Kapten Jeon Il Man (Choi Gwi Hwa) ke Vietnam untuk mengawal ekstradisi Kang Hae Sang (Son Seok Gu) ke Korea Selatan. Dia membunuh para turis di negara itu demi uang.

5. Miss and Mrs Cops (2019)

Film ini sukses di Korea dan sudah menjual USD11,8 juta atau setara dengan 2 juta lebih tiket terjual di 885 layar di Korea.

Film ini dibintangi oleh Ra Mi-ran sebagai Mi-yeong dan Lee Sung-kyung sebagai Ji-hye. Secara garis besar film ini mencoba untuk menceritakan permasalahan yang terjadi di Korea Selatan. Di gambarkan dengan petugas polisi yang hanya mementingkan promosi kenaikan jabatan, pelecehan seksual di club malam, pria pengangguran, ketakutan wanita korban kekerasan seksual dalam melaporkan masalahnya ke petugas polisi. (RIN)