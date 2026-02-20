Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Setahun Kepergian Kim Sae Ron, Film Everyday, We Siap Tayang Senin Depan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |09:30 WIB
Setahun Kepergian Kim Sae Ron, Film <i>Everyday, We</i> Siap Tayang Senin Depan
Setahun Kepergian Kim Sae Ron, Film {Everyday, We} Siap Tayang Senin Depan. (Foto: Gold Medalist)
A
A
A

SEOUL - Setahun setelah kepergiannya, film terakhir Kim Sae Ron berjudul Everyday, We akan tayang, pada 23 Februari 2026. Pada hari yang sama, press screening film itu akan digelar di CGV Yongsan I Park Mall, Seoul, Korea Selatan. 

Film romance remaja arahan sutradara Kim Min Jae itu akan dibuka dengan pernyataan cinta Ho Soo (Lee Chae Min), seorang remaja pria kepada sahabat masa kecilnya, Han Yeo Ul (mendiang Kim Sae Ron).

Pernyataan cinta mendadak itu membuat Yeo Ul bingung. Apalagi, dia tertarik pada Ryu Eui Hyun (Kwon Ho Jae), seniornya di sekolah. Storyline film ini akan semakin menarik dengan kehadiran Kim Ju Yeon (Choi Yu Ju) si primadona sekolah.

Everyday We
Setahun Kepergian Kim Sae Ron, Film {Everyday, We} Siap Tayang Senin Depan.

Namun pernyataan cinta itu justru mengubah hubungan mereka. Mengutip Allkpop, Jumat (20/2/2026), film tersebut diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa yang telah dibaca 17 juta kali di KakaoPage.

Film Everyday, We menjadi debut Lee Chae Min di layar lebar. Produksi film ini sebenarnya telah selesai pada 2021. Namun kasus DUI (berkendara di bawah pengaruh alkohol) yang menimpa Kim Sae Ron pada Mei 2022, membuat penayangan film itu tertunda. 

Pasalnya, kasus DUI almarhum membuatnya harus membayar denda dan ganti rugi cukup besar hingga diboikot dari industri hiburan. Sebelum meninggal dunia pada 16 Februari 2025, almarhum masih berusaha keras untuk kembali ke dunia hiburan.*

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/33/3126590/kim_sae_ron-dESN_large.jpg
Surat Terakhir Kim Sae Ron untuk Kim Soo Hyun yang Tak Pernah Terkirim, Isinya Penuh Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/33/3126422/kim_sae_ron-MwWl_large.jpg
Viral Surat Nikah Diduga Milik Kim Sae Ron, Begini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126107/kim_sae_ron-mHdo_large.jpg
Mantan Pacar Kim Sae Ron Klaim Kim Soo Hyun Bukan Penyebab Kematian Sang Aktris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124697/kim_sae_ron-UyC7_large.jpg
4 Skandal Kim Sae Ron yang Jadi Korban Kim Soo Hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124588/kim_sae_ron-wQ6I_large.jpg
Biodata Kim Sae Ron, Mantan Kim Soo Hyun yang Diduga Sudah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114756/kim_sae_ron-UAw5_large.jpg
Berduka, Won Bin Beri Penghormatan Terakhir untuk Kim Sae Ron
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement