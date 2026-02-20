Setahun Kepergian Kim Sae Ron, Film Everyday, We Siap Tayang Senin Depan

SEOUL - Setahun setelah kepergiannya, film terakhir Kim Sae Ron berjudul Everyday, We akan tayang, pada 23 Februari 2026. Pada hari yang sama, press screening film itu akan digelar di CGV Yongsan I Park Mall, Seoul, Korea Selatan.

Film romance remaja arahan sutradara Kim Min Jae itu akan dibuka dengan pernyataan cinta Ho Soo (Lee Chae Min), seorang remaja pria kepada sahabat masa kecilnya, Han Yeo Ul (mendiang Kim Sae Ron).

Pernyataan cinta mendadak itu membuat Yeo Ul bingung. Apalagi, dia tertarik pada Ryu Eui Hyun (Kwon Ho Jae), seniornya di sekolah. Storyline film ini akan semakin menarik dengan kehadiran Kim Ju Yeon (Choi Yu Ju) si primadona sekolah.

Namun pernyataan cinta itu justru mengubah hubungan mereka. Mengutip Allkpop, Jumat (20/2/2026), film tersebut diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa yang telah dibaca 17 juta kali di KakaoPage.

Film Everyday, We menjadi debut Lee Chae Min di layar lebar. Produksi film ini sebenarnya telah selesai pada 2021. Namun kasus DUI (berkendara di bawah pengaruh alkohol) yang menimpa Kim Sae Ron pada Mei 2022, membuat penayangan film itu tertunda.

Pasalnya, kasus DUI almarhum membuatnya harus membayar denda dan ganti rugi cukup besar hingga diboikot dari industri hiburan. Sebelum meninggal dunia pada 16 Februari 2025, almarhum masih berusaha keras untuk kembali ke dunia hiburan.*

