INDUSTRI perfilman tanah air kembali bangkit. Setelah kurang lebih dua tahun vakum lantaran pandemi, rumah produksi film kini mulai menyuguhkan berbagai tayangan menarik untuk disaksikan masyarakat.

Bukan hanya drama, aksi, hingga komedi, film bergenre horor juga ikut bangkit dan akan mewarnai layar bioskop. Salah satunya ialah Wanalathi, sebuah film produksi Dwisetyo Production Gorontalo.

Wanalathi merupakan sebuah film bergenre drama-horor yang mengambil hutan belantara sebagai tema utama cerita. Bisa dikatakan, film ini terinspirasi dengan beberapa film Hollywood seperti The Forest hingga The Cabin in The Woods.

Film yang diproduseri oleh Benny Rumambie ini bahkan menghabiskan hampir seluruh proses pengambilan gambar di dalam hutan yang memang menakutkan dan mengerikan. Pasalnya hutan tersebut memang langka terjamah oleh manusia.

“Lokasi pengambilan Walanathi memang seram dan bikin merinding, jauh dari peradaban manusia. Tapi masih ada suku asli pedalaman yang tinggal di sana," ungkap produser film Wanalathi, Benny Rumambie, dikutip dari rilis yang diterima.

“Film ini juga mengangkat tentang local wisdom di sebuah wilayah sekitar Gorontalo," lanjutnya.

Disutradarai oleh Tobrani, ide cerita dari Wanalathi rupanya berasal dari visual imajiner putri dari Benny, Ayu Rumambie, yang kerap bercengkrama dengan 'teman' gaibnya. Kendati demikian, film ini tetap memiliki pesan yang ingin disampaikan dalam kemasan drama yang tak hanya sekedar menjadi tontonan menghibur.

“Ayu memaparkan kepada saya tentang bunga teratai biru yang ia lihat di alam imajinernya. Anak saya memang punya kelebihan itu, dari kecil ia punya ‘ teman ghaib’. Kalau sedang sendiri ia bisa asik bermain dengan mereka," papar Benny.

“Pas suatu saat ia paparkan cerita tersebut, yang ternyata penuh dengan nuansa kelam dan horor. Lalu saya gagas menjadi cerita film horor yang mengerikan," timpal Atje Tantu, produser eksekutif Wanalathi. Sebagaimana diketahui, Wanalathi mengangkat kisah delapan orang anak muda, yakni Akbar (Jho Rizki), Jessica (Ira Ilva Sari), Nina (Putri Eka Papasu), Arini (Dian Evelyn), Gery (Gery Alvaroo), Rara (Rifa Ivonya), Hanna (Putri Eka Ahmad) dan Ical (Rizal Ramadan) saat tengah berlibur di sebuah hutan tropis. Ke delapan remaja ini bahkan tidak menyangka bahwa petaka mengerikan siap untuk mengancam nyawa mereka semua. Menyematkan kesan mitos Teratai Biru yang yang ternyata bersemayam roh jahat, maka Wanalathi menjadi suguhan cerita horor menarik dengan bungkusan jump-scare dan suspense-nya. Penasaran? Saksikan Wanalathi 11 Agustus 2022 mendatang di bioskop kesayangan kalian.