SEOUL - Kim Da Mi dan Park Hae Soo akan beradu akting dalam film terbaru Netflix, Great Flood. Drama bergenre sci-fi blockbuster tersebut akan ditulis dan disutradarai oleh Kim Byung Woo.

Mengutip Soompi, Selasa (2/8/2022), Great Flood berkisah tentang perjuangan orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan para warga di sebuah apartemen ketika banjir besar melanda.

Kim Da Mi akan berperan sebagai Anna, peneliti proyek pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang berusaha bertahan di tengah banjir besar. Sementara Park Hae Soo dipercaya menghidupkan peran Hae Jo, Tim Pengamanan Sumber Daya Manusia.

Dia berusaha menyelamatkan Anna dari banjir besar yang mengancam keberadaan bumi. Akting Kim Da Mi dan Park Hae Soo dalam film ini cukup ditunggu oleh pencinta film Korea mengingat keduanya memiliki rekam jejak karier yang mengesankan.

The Light of Fantasy, perusahaan yang didirikan oleh sutradara Jeon Ryeo Kyung akan berperan sebagai rumah produksi dalam film ini. PD Jeon diketahui pernah berkolaborasi dengan Kim Byung Woo dalam film The Terror Live.*

BACA JUGA: Kim Da Mi Resmi Gabung Agensi Song Hye Kyo

BACA JUGA: Maia Estianty Benarkan Al Ghazali dan Alyssa Daguise Putus

(SIS)