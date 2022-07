SEOUL - Oh Sehun, personel boy group EXO kembali ke layar kaca dengan membintangi drama baru TVING, Everything We Loved. Dia akan beradu akting dengan Jang Yeo Bin dan Jo Joon Young dalam drama tersebut.

Mengusung genre drama romantis, drama ini bercerita tentang remaja 18 tahun yang tak ingin kehilangan cinta dan persahabatannya. Drama ini akan mengangkat cinta segitiga antara dua sahabat yang jatuh cinta pada siswi pindahan.

Sehun akan berperan sebagai Go Yoo, remaja 18 tahun yang juga dikenal sebagai atlet basket di sekolahnya. Sementara Jo Joon Young dipercaya menghidupkan karakter Go Joon Hee, siswa terpintar di sekolahnya.

Meski cerdas, namun Joon Hee terbilang lemah yang membuatnya harus menerima transplantasi ginjal dari Go Yoo. Namun setelah operasi, dia mengalami situasi unik yang membuatnya terlihat seperti Go Yoo.

Sementara Jang Yeo Bin akan berperan sebagai Han So Yeon, siswi pindahan yang menjadi saingan Go Joon Hee sebagai rangking satu di sekolah. Namun, dia sebenarnya menyimpan rahasia yang membuatnya sulit dekat dengan orang lain. Drama Everything We Loved akan tayang perdana di TVING pada 2023.*