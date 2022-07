JAKARTA - Satu lagi film Korea akan meramaikan dunia perfilman Tanah Air adalah Alienoid. Tayangan bergenre Sci-Fi ini bertabur bintang besar dari Korea Selatan.

Film Alienoid sendiri mulai diputar di CGV pada 27 Juli 2022. Ya, bagi para penikmat film Korea sudah menyaksikan aksi tiga nama besar aktor Korea Selatan yaitu Kim Tae-ri, Kim Woo-bin, dan So Ji-sub.

Segera Tayang, Film Alienoid Suguhkan Pertarungan Kim Tae Ri dan So Ji Sub Melawan Alien. (Foto: So Ji Sub/Istimewa).

Diketahui, Kim Tae-ri melakukan comeback setelah sibuk syuting drama "Twenty Five Twenty One" yang booming pada 2022. Sebelumnya, dia bermain dalam film Space Sweepers pada 2021 silam.

Menilik trailernya, film ini awalnya menampilkan pesawat luar angkasa yang datang ke bumi dan membuat kerusakan besar di perkotaan. Pesawat tersebut membawa sekelompok alien buas yang menculik manusia dengan tujuan jahat.

Tahu ada kerusakan di muka Bumi, superhero muncul dari era yang berbeda-beda berkat bantuan mesin waktu yang masih misterius bagaimana kemunculannya. Mesin waktu ini dimanfaatkan oleh superhero untuk saling menyatukan kekuatan demi mengalahkan alien.

Menariknya, superhero ini diperankan oleh para bintang besar yaitu Kim Tae-ri, Kim Woo-bin, So Ji-sub, dan Ryu Jun-yeo. Karena datang dari berbagai era, busana mereka di film ini beda-beda yang menonjolkan karakter dan kekuatan masing-masing. Misalnya peran Ryu Jun-yeol yang mana dia beraksi dengan kipas andalannya. Dilihat dari busana yang dikenakan, dia sepertinya berasal dari dinasti Goryeo Korea Selatan. Di sisi lain, ada satu pahlawan yang datang dari masa depan dengan tampilan futuristik. Siapa yang memerankan, Anda lihat saja film ini. Tak hanya karakter dan busana yang menarik, film ini juga menyajikan efek CGI yang luar biasa. Kesan film-film ala Marvel bisa dilihat dalam berbagai adegan, khususnya saat para pahlawan ini menembus ruang dan waktu, serta pertempuran melawan alien. Makin penasaran ingin menyaksikan film ini? Apalagi ada satu momen saat Kim Tae-ri melakukan aksi menembak yang membuat efek kaca pecah. Siap-siap dibikin tercengang setiap detiknya. So, apakah Anda sudah membeli tiket film ini? Awas kehabisan, karena banyak fans dari setiap bintang sudah menantikan untuk melihat film Alienoid ini, lho.