JAKARTA - Marshanda lagi-lagi mencuri atensi publik. Setelah kabar hilang, kini Marshanda mengaku bertemu dengan Tuhan di dalam mimpinya.

"Astagfirullah, kali ini gue mimpi ketemu Tuhan warnanya gelap item di langit, ini demi Allah ya. Lanjut gue lagi tidur, gue nemu Allah di langit," ungkap Marshanda dalam video dikutip dari Instagram @lambegosiip, Rabu (6/7/2022).

Dalam mimpinya itu, perempuan yang belum lama ini dikabarkan menghilang di Los Angeles Amerika Serikat itu mengatakan jika bentuk dari Tuhan itu hanya menyerupai orang duduk dalam posisi yoga dan berwarna hitam.

"Warna item lagi duduk kaya orang yoga yang namaste, di awan, awannya abu-abu, burem," tambahnya.

Caca begitu sapaan akrabnya juga mendengar suara gemuruh yang cukup nyaring dan merasa sang ibunda datang dengan gunting dan berniat menikamnya.

"Jadi nih gue tidur tiba-tiba ada suara serem banget di rumah gue, kaya suara kesamber gledek bos, terus gue ngerasa ibu gue lagi mau nancep gue pakai gunting, di mimpi itu," bener Marshanda.

Pernyataan lain yang membuat publik tak paham dengan pembicaraannya adalah obrolan Caca yang tiba-tiba membahas orang tua yang belum siap punya anak dan kena karmanya.

"Kata dia lebih dosa orang tua yang belum siap punya anak, makanya kualat. Kabur dari konflik keluarga, nikah sama suami yang dia pikir the one and only. Padahal keluar kandang buaya masuk kandang singa," tutur Marshanda.

Sontak saja netizen yang melihat video tersebut merasa prihatin atas kesehatan Marshanda, sehingga berbicaranya pun terlihat ke mana-mana. Selain itu Mereka menduga bipolar Marshanda sedang kambuh. "Ada yang paham lagi ngomongin apa? Gue nyimak beberapa kali masih kagak paham," kata akun @bagibagir***. "Ya Allah caca. keliatan banget jiwanya terguncang, depresi. Nggak nyangka banget dia jadi begini," ujar @adeliafit***. "Bingung nontonnya," tambah @afi_fi***. Seperti diketahui mantan istri Ben Kasyafani ini memang mengidap gangguan mental Bipolar, bahkan kini ia juga tengah berjuang sembuh dari tumor payudara yang diidapnya.