HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshanda Ungkap Kondisi Terkini sang Ayah yang Sempat Jadi Gelandangan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |07:07 WIB
Marshanda Ungkap Kondisi Terkini sang Ayah yang Sempat Jadi Gelandangan
Marshanda Ungkap Kondisi Terkini sang Ayah yang Sempat Jadi Gelandangan (foto: IG Marshanda)
JAKARTA - Marshanda mengungkapkan kondisi terbaru ayah kandungnya, Irwan Yusuf, yang sempat mengalami masa sulit setelah bisnisnya bangkrut pada tahun 2016. Saat itu, Irwan bahkan ditemukan mengemis di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, oleh Dinas Sosial.

Kini, lama tak terdengar kabarnya, Marshanda atau yang akrab disapa Caca, menceritakan kondisi sang ayah dalam perbincangannya bersama Praz Teguh dan Ebel Cobra di kanal YouTube Close The Door milik Deddy Corbuzier.

Marshanda Ungkap Kondisi Terkini sang Ayah yang Sempat Jadi Gelandangan
Marshanda Ungkap Kondisi Terkini sang Ayah yang Sempat Jadi Gelandangan

Caca mengungkapkan bahwa ayahnya saat ini dirawat di tempat khusus dengan pengawasan dokter dan perawat, serta perhatian penuh dari keluarga. 

"Sekarang sudah ditaruh di tempat khusus yang memang diperuntukkan untuk perawatan, ada dokter dan suster yang mengawasi. Keluarga dari pihak ayah yang mengurus semuanya," ujar Marshanda pada Jumat (15/11/2024).

Sebagai anak, Marshanda sebenarnya sudah lama ingin merawat ayahnya sendiri. Keinginan ini muncul sejak dirinya masih SMP karena memori indah yang ia miliki bersama ayahnya saat ia berusia lima tahun. 

"Sejak SMP aku pengen banget bisa merawat ayah, karena memori saat aku lima tahun itu indah, jadi aku ingin bisa menemani ayah," ungkapnya.

 

