Terungkap Alasan Keluarga Larang Marshanda Rawat Ayah yang Sempat Jadi Gelandangan

JAKARTA - Marshanda telah lama ingin merawat ayah kandungnya, Irwan Yusuf, yang pernah mengalami masa sulit dan sempat menjadi pengemis setelah bisnisnya bangkrut pada 2016. Keinginan itu bahkan sudah muncul sejak ia masih duduk di bangku SMP.

Sebagai seorang anak, Marshanda, yang akrab disapa Caca, merasa iba melihat kondisi ayahnya. Kini, Irwan mendapatkan perawatan di ruangan khusus dengan pengawasan dokter dan perawat yang disediakan oleh pihak keluarga.

"Sekarang sudah dirawat di tempat khusus, ada dokternya, ada susternya, dan memang keluarga bokap yang mengurusnya," ujar Marshanda dalam kanal YouTube Close The Door milik Deddy Corbuzier, saat berbincang dengan Praz Teguh dan Ebel Cobra, Jumat (15/11/2024).

Namun, niat Marshanda untuk merawat langsung sang ayah justru tidak disetujui oleh keluarga Irwan. Keluarga merasa tanggung jawab tersebut terlalu berat bagi Marshanda yang juga menjalani aktivitas sebagai ibu dan figur publik.

"Keluarga bokap berpendapat, 'Caca, jangan deh, terlalu berat kalau harus ngurus Papa.' Mereka bilang, 'Biar kami saja, kakak dan adik-adik Papa yang mengurusnya,'" ungkapnya.