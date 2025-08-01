Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Marshanda Masih Betah Menjomblo setelah 10 Tahun Menjanda

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |10:20 WIB
Alasan Marshanda Masih Betah Menjomblo setelah 10 Tahun Menjanda
Marshanda Ungkap Alasan Masih Menjomblo usai 10 Tahun Menjanda. (Foto: Instagram/@marshanda99)
A
A
A

JAKARTA - Marshanda mengaku, belum menemukan pasangan yang tepat meski sudah 10 tahun bercerai. Dia bahkan blakblakan mengaku, tidak ada pria yang mendekatinya.

"Benaran. Setahu aku enggak ada yang ngedekatin. Aku juga tidak merasa kayak ada yang mendekati gitu loh" ujarnya saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada 31 Juli 2025. 

Kondisi itu, menurut Marshanda, membuat sang sahabat mencoba menjodohkannya dengan seorang pria. Namun sayangnya, hubungan itu berujung gagal total.

"Jadi teman aku ini pengin ngenalin aku ke sahabat suaminya. Masih single soalnya. Tapi sudah dikasih nomor (telepon) aku, dia malah enggak mau kontak duluan. Alasannya minder," tuturnya.

Alasan itu membuat Marshanda mememilih sabar menanti pria yang berani mendekatinya duluan. "Kalau cowok punya keberanian untuk mendekati duluan kan jadi poin plus ya," imbuhnya.

5 Potret Terbaru Marshanda dengan Rambut Warna Hijau Emerald, Disebut Mirip Karakter Sailor Neptunus
Marshanda Ungkap Alasan Masih Menjomblo usai 10 Tahun Menjanda. (Foto: Instagram/@marshanda99)

Marshanda mengaku, tak galau meski belum memiliki pasangan. Tanpa target, dia memilih membuka hati dan memilih tak gegabah dalam menentukan pasangan hidup.

"Pastinya, aku tetap membuka hati. Aku santai kok. Mungkin memang belum ketemu yang cocok saja."

 

