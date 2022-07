SEOUL - Aktor Jung Hae In berpotensi membintangi film Veteran 2. Beberapa sumber menyebut, skenario film itu masih dalam penggarapan dan proses casting masih berjalan. Sekuel ini, juga dikabarkan akan sangat berbeda dengan film aslinya.

Terkait kabar tersebut, FNC Entertainment kemudian merilis pernyataan resmi mereka. “Benar, dia mendapat tawaran untuk membintangi film tersebut dan tengah mempertimbangkannya,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Selasa (5/7/2022).

Diarahkan Ryu Seung Wan, sutradara Escape from Mogadishu, film original Veteran dirilis pada 2015 dan mendulang 13,41 juta penonton. Perjalanan tim investigasi kepolisian memburu chaebol generasi ketiga yang dikenal rogan.

Versi original kala itu dibintangi oleh Hwang Jung Min, Yoo Ah In, Yoo Hae Jin, dan Oh Dal Soo. Pada sekuel ini, Ryu Seung Wan akan kembali menjadi sutradara dan berkolaborasi dengan Waeyoonaegang, rumah produksi yang menggarap film Jung Hae In, Start-Up.

