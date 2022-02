SEOUL - India akan menggarap ulang Something in the Rain, drama populer yang dibintangi Son Ye Jin dan Jung Hae In. Hal itu dikonfirmasi JTBC sebagai stasiun TV kabel yang menayangkan drama itu di Korea Selatan.

Mengutip Soompi, Rabu (23/2/2022), versi India Something in the Rain akan diproduksi oleh perusahaan hiburan terbesar India, Pocket Aces. JTBC mengungkapkan, hal itu langkah baik untuk melebarkan promosi drama Korea di India yang memiliki 1,4 miliar penonton.

“Kami senang dapat mempersembahkan drama remake Something in the Rain pada penonton India. Kolaborasi ini menjadi peluang besar bagi JTBC Studio untuk mengambil langkah awal menuju pasar India,” kata CEO JTBC Studio, Jung Kyung Moon.

Serial ini bukan produksi hiburan Korea pertama yang dibuat versi India. Sebelumnya, film The Man from Nowhere dan Ode to My Father juga pernah diremake di Negeri Sari tersebut.

Seperti diketahui, Something in the Rain dirilis pada 2018. Drama itu merupakan proyek perdana Jung Hae In berperan sebagai karakter utama. Kisahnya tentang dua orang yang saling jatuh cinta setelah mengenal satu sama lain sejak kecil. Son Ye Jin berperan sebagai Yoon Jin Ah, yang jatuh cinta pada adik sahabatnya sendiri. Sementara Jung Hae In menghidupkan lakon Seo Joon Hee, pria muda yang jatuh cinta pada Yoon Jin Ah.