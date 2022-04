SEOUL - Aktor Penthouse, Uhm Ki Joon resmi bergabung dengan drama baru Kim Go Eun, Little Women. Hal itu diumumkan agensi sang aktor, Your Entertainment, pada 29 April 2022.

Mengutip Allkpop, Jumat (29/4/2022), aktor 46 tahun tersebut akan berperan sebagai Park Jae Sang, seorang politisi muda yang masuk dalam kehidupan tiga kakak beradik. Ketiga karakter itu akan dibintangi oleh Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hoo.

Drama Little Women berkisah tentang tiga kakak beradik yang tumbuh dalam kesederhanaan. Namun karena satu hal, mereka harus menghadapi keluarga paling berkuasa di Korea Selatan.

Proyek ini akan diarahkan oleh Kim Hee Won, sutradara di balik sederet drama populer, seperti Vincenzo, Money Flower, hingga The Crowned Clown. Sejauh ini, Little Women dijadwalkan tayang di layar kaca, pada semester II 2022.*

(SIS)