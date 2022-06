LOS ANGELES - Beyonce memberi kejutan kepada penggemarnya dengan merilis single Break My Soul, pada Senin (20/6/2022) malam. Single itu dirilisnya lewat aplikasi Tidal, sementara video lirik diunggah di YouTube.

Lagu bernada upbeat tersebut merupakan lagu keenam dari album ‘Renaissance’ yang akan dirilis ibu tiga anak tersebut pada 29 Juli mendatang. Dalam lagu itu, rapper Big Freedia terdengar bernyanyi, “Release your anger, release your mind.”

Edward Enninful, Editor In Chief majalah VOGUE British menggambarkan ‘Renaissance’ sebagai kumpulan musik yang akan membawa pikiran setiap penikmatnya pada masa lalu dan masa kini.

“Album ini adalah musik yang menyatukan banyak lantai dansa dan musik yang akan menyentuh jiwamu,” ujar Enninful dalam tulisannya.

Perilisan single baru secara tiba-tiba itu membuat penggemar heboh hingga membuat tagar ‘Break My Soul’ trending di Twitter. “Bey is back dan aku bisa tidur sangat nyenyak malam ini,” kata seorang penggemar.

Seorang penggemar mengaku, masih belum percaya Beyonce akhirnya merilis single baru. “Aku merasa terhormat menjadi bagian dari momen spesial ini. Selamanya aku bersyukur atas hal ini, Tuhan.”

Album ‘Renaissance’ akan menjadi karya terbaru Beyonce setelah ‘Lemonade’ yang dirilis pada 2016. Cukup lama vakum, namun penyanyi 40 tahun ini tak sepenuhnya berdiam diri. Dia diketahui merilis beberapa proyek kolaborasi selama 6 tahun terakhir.

Dia berkolaborasi dengan rapper Megan Thee Stallion dan juga merilis album soundtrack untuk film The Lion King dan Homecoming: The Live Album, pada 2019. Dia juga merilis Be Alive untuk soundtrack film King Richard.*

