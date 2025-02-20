Beyonce Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Jay-Z Dituduh Perkosa Gadis 13 Tahun

LOS ANGELES - Beyonce dikabarkan mendapat ancaman pembunuhan setelah suaminya, Jay-Z dituduh memerkosa gadis 13 tahun. Tuduhan tersebut datang dari korban yang kini sudah dewasa.

Dalam dokumen gugatannya, korban mengaku, dicekoki obat-obatan sebelum diperkosa bergiliran oleh P. Diddy dan Jay-Z di after-party MTV Video Music Awards di New York, Amerika Serikat, pada 2000.

Namun minggu lalu, korban mencabut gugatan tersebut. Meski begitu, Jay-Z diketahui tetap melanjutkan proses hukum yang dilayangkannya terhadap pengacara perempuan itu, Tony Buzbee.

Sang rapper dalam gugatannya mengaku, mengalami tekanan mental akibat mendapat ancaman pembunuhan. Tak hanya dirinya, sang istri Beyonce juga harus menerima perlakuan serupa.

“Orang-orang bilang, ‘Aku tak sabar melihatmu bergabung dengan P. Diddy di penjara dan di neraka’. Lainnya bilang aku iblis, teroris, dan monster,” kata Jay-Z dalam dokumen gugatannya.

Beyonce Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Jay-Z Dituduh Perkosa Gadis 13 Tahun. (Foto: Instagram/@jayz)

Dalam lanjutan keterangan dalam gugatannya, sang rapper menuliskan, “Mereka juga mengancam akan membunuh dan mengeksekusi diriku dan istriku.”

Tak hanya mendapat ancaman pembunuhan, tuduhan sebagai pemerkosa juga membuat Jay-Z mengalami kerugian material. Dia kehilangan kontrak USD20 juta (Rp327 miliar) imbas masalah itu.