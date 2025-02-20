Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beyonce Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Jay-Z Dituduh Perkosa Gadis 13 Tahun

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |00:30 WIB
Beyonce Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Jay-Z Dituduh Perkosa Gadis 13 Tahun
Beyonce Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Jay-Z Dituduh Perkosa Gadis 13 Tahun. (Foto: Instagram/@beyonce)
A
A
A

LOS ANGELES - Beyonce dikabarkan mendapat ancaman pembunuhan setelah suaminya, Jay-Z dituduh memerkosa gadis 13 tahun. Tuduhan tersebut datang dari korban yang kini sudah dewasa.

Dalam dokumen gugatannya, korban mengaku, dicekoki obat-obatan sebelum diperkosa bergiliran oleh P. Diddy dan Jay-Z di after-party MTV Video Music Awards di New York, Amerika Serikat, pada 2000.

Namun minggu lalu, korban mencabut gugatan tersebut. Meski begitu, Jay-Z diketahui tetap melanjutkan proses hukum yang dilayangkannya terhadap pengacara perempuan itu, Tony Buzbee.

Sang rapper dalam gugatannya mengaku, mengalami tekanan mental akibat mendapat ancaman pembunuhan. Tak hanya dirinya, sang istri Beyonce juga harus menerima perlakuan serupa.

Orang-orang bilang, ‘Aku tak sabar melihatmu bergabung dengan P. Diddy di penjara dan di neraka’. Lainnya bilang aku iblis, teroris, dan monster,” kata Jay-Z dalam dokumen gugatannya.

Jay-Z & Kanye West Boyong Tiga Piala Grammy Awards
Beyonce Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Jay-Z Dituduh Perkosa Gadis 13 Tahun. (Foto: Instagram/@jayz)

Dalam lanjutan keterangan dalam gugatannya, sang rapper menuliskan, “Mereka juga mengancam akan membunuh dan mengeksekusi diriku dan istriku.”

Tak hanya mendapat ancaman pembunuhan, tuduhan sebagai pemerkosa juga membuat Jay-Z mengalami kerugian material. Dia kehilangan kontrak USD20 juta (Rp327 miliar) imbas masalah itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/205/3095151/billboard_music_awards_2024-sYU0_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Billboard Music Awards 2024, Beyonce Gagal Bawa Piala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/205/2991743/hadir-di-iheart-radio-awards-2024-agnez-mo-ingin-duet-dengan-beyonce-odTnMMoXZR.jpg
Hadir di iHeart Radio Awards 2024, Agnez Mo Ingin Duet dengan Beyonce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/06/205/2759917/rekor-beyonce-jadi-artis-dengan-kemenangan-grammy-terbanyak-sepanjang-masa-wZpaNSFLCB.jpg
Rekor, Beyonce Jadi Artis dengan Kemenangan Grammy Terbanyak Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/31/205/2639550/misi-beyonce-di-album-baru-renaissance-eUiVgliZAc.jpg
Misi Beyonce di Album Baru Renaissance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/15/33/2630373/beyonce-buat-akun-tiktok-sejam-dapat-3-juta-pengikut-Y8kLgTsEwM.jpeg
Beyonce Buat Akun TikTok, Sejam Dapat 3 Juta Pengikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/21/205/2615609/beyonce-rilis-lagu-break-my-soul-penggemar-heboh-0axqxudFdb.jpg
Beyonce Rilis Lagu Break My Soul, Penggemar Heboh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement