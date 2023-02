LOS ANGELES - Beyonce memecahkan rekor dalam perhelatan Grammy Awards 2023. Beyonce berhasil meraih predikat artis/penyanyi dengan kemenangan Grammy terbanyaknya sepanjang masa, yakni sukses meraih 32 penghargaan.

Beyonce berhasil meraih rekor tersebut berkat penghargaan kuartet trofi untuk album Renaissance. Raihan penghargaan keempatnya tahun ini dengan total 32 penghargaan sepanjang kariernya, secara langsung memecahkan rekor Grammy terbanyak dari artis manapun dalam sejarah.

Tapi, Beyonce gagal merebut salah satu penghargaan bergengsi. Di mana Bonnie Raitt memenangkan Song of The Year untk 'Just Like That'. Sementara album terbaik tahun ini diberikan kepada Harry Styles untuk albumnya 'Harry's House'.

Menjelang penghargaan Grammy Awards 2023, Beyonce sudah memiliki 28 Grammy, meski hanya satu dari salah satu kategori umum penghargaan.

Beyonce mendapat sembilan nominasi pada penghargaan Grammy Awards 2023, dan sukses meraih rekor baru saat memenangkan album musik elektronik/dance terbaik. Beyonce pun tak kuasa menahan tangis saat naik panggung.

"Saya berusaha untuk tidak terlalu emosional dan saya mencoba untuk menerima malam ini," ucap Beyonce, seperti yang dikutip dari Variety.

Selain itu, Beyonce juga tidak lupa untuk turut berterimakasih pada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan mendukungnya dalam berkarir di industri musik, hingga akhirnya bisa meraih berbagai penghargaan bergengsi. "Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah melindungi saya. … Saya ingin berterima kasih kepada paman saya Johnny, yang tidak ada di sini, tetapi dia ada di sini dalam semangat, Saya juga ingin berterima kasih kepada komunitas queer atas cinta Anda dan telah menciptakan genre ini," lanjut Beyonce. Selain meraih penghargaan pada kategori rekaman musik dance-electric untuk 'Break My Soul', Beyonce juga meraih penghargaan lagu R&B terbaik untuk 'Cuff It', penampilan R&B tradisional untuk 'Plastic Off The Sofa' dan musik dance-electric untuk album studio ketujuhnya 'Renaissance'.