JAKARTA - Kabar gembira dari penyanyi Hollywood, Beyonce. Setelah enam tahun vakum, istri rapper Jay-Z ini merilis album terbaru bertajuk Renaissance.

Hadirnya album Renaissance diawali dengan dirilisnya single pertama, Break My Soul, pada 20 Juni 2022. Single itu berhasil masuk ke sepuluh besar US Billboard Hot 100 dan menjadi nomor satu di daftar US Billboard Hot Dance/Electronic Songs selama empat minggu berturut-turut.

Seolah ingin memamerkan kembali kebolehan suaranya, album ini diisi 16 lagu dengan genre musik R&B. Di antaranya seperti Alien Superstar, Cuff It dan Virgo’s Groove.

Hal yang menarik adalah hadirnya berbagai sampel yang diselipkan di lagu-lagu dari album ini, di antaranya Moonraker dari The Foremost Poets di Alien Superstar, Show Me Love dari Robin S. di Break My Soul, Center of Thy Will oleh The Clark Sisters di Church Girl, dan I Feel Love dari Donna Summer di lagu Summer Renaissance.

Sebelumnya, Beyonce sempat memberi bocoran tentang album Renaissance sejak 15 Juni 2022 di akun sosial medianya, lewat sebuah unggahan berjudul “act i - RENAISSANCE.” Dari unggahan itu juga diceritakan bahwa proses produksi album ini dilakukan selama pandemi.

Lagu-lagu dari album Renaissance akan mengajak pendengarnya seperti memasuki sebuah klub di mana mereka bisa dengan bebas bergerak dan mengekspresikan diri disertai iringan musik di lantai dansa. Tak hanya lewat musik, album ini juga dipenuhi lirik-lirik yang kuat, berani, dan rasa percaya diri.

Renaissance juga merupakan sebuah karya yang mengajak pendengarnya merasa aman dan nyaman menjadi diri-sendiri, terlepas dari penghakiman dan tuntutan menjadi sempurna yang memicu overthinking. Daftar lagu dari album Renaissance, I'm That Girl, Cozy, Alien Superstar, Cuff It, Energy (Feat. Beam), Break My Soul, Church Girl, Plastic Off The Sofa, Virgo's Groove, Move (Feat. Grace Jones, Tems), Heated, Thique, All Up In Your Mind, America Has A Problem, Pure/Honey, dan Summer Renaissance.