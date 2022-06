SEOUL - Aktor VIP, Shin Jae Ha resmi bergabung dalam produksi drama Taxi Driver 2. Hal itu diumumkan agensi sang aktor, J-Wide Company, lewat keterangan resminya, pada 16 Juni 2022.

“Dia dikonfirmasi akan berperan sebagai On Ha Joon dalam drama SBS, Taxi Driver 2. Karakter tersebut digambarkan sebagai pria lugu yang selalu ingin menjaga orang lain,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Kamis (16/6/2022).

Musim kedua drama populer tersebut menjadi proyek akting perdana Shin Jae Ha setelah menyelesaikan wajib militer pada Mei 2022. Dia diketahui pernah bermain dalam sederet drama populer, seperti Prison Playbook hingga While You Were Sleeping.

Pada 9 Juni silam, SBS juga sudah mengumumkan daftar pemain Taxi Driver 2. Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, dan Bae Yoo Ram dikonfirmasi kembali membintangi musim kedua tersebut.

Diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa, Taxi Driver berkisah tentang layanan taksi misterius yang memungkinkan penumpangnya balas dendam setelah diperlakukan tak adil. Para anggota Taxi Driver kemudian memburu para kriminal yang lolos dari jerat hukum tersebut. Sesuai rencana, Taxi Driver 2 akan memulai masa tayangnya di SBS, pada semester I-2023.*