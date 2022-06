SEOUL - Drama Sweet Home dipastikan akan memiliki dua musim tambahan. Musim 2 dan 3 drama tersebut akan digarap secara bersamaan pada tahun ini. Kabar tersebut disampaikan Netflix dalam keterangan resminya, pada 15 Juni 2022.

Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, Sweet Home berkisah tentang siswa SMA penyendiri yang pindah ke sebuah apartemen yang kemudian diserang oleh segerombolan monster.

Monster-monster itu menebar teror yang membuat para penghuni terperangkap di dalam gedung apartemen. Musim pertama drama ini dibintangi oleh Lee Jin Wook, Lee Si Young, Lee Do Hyun, Park Gyu Young, Song Kang, dan Go Min Si.

Lee Jin Wook, Lee Si Young, Park Gyu Young, dan Go Min Si akan kembali membintangi musim kedua. Pada musim kedua ini akan dikisahkan tentang kehidupan Hyun Soo (Song Kang) setelah melarikan diri dari Green Home dan ditangkap tentara.

Para pemeran drama Sweet Home 2 dan 3. (Foto: Netflix)

Sementara bekas luka bakar Sang Wook (Lee Jin Wook) pada musim kedua ini akan menghilang. Yang tak kalah membuat penasaran adalah bagaimana Lee Kyung (Lee Si Young), Eun Yoo (Go Min So), dan Ji Soo (Park Gyu Young) bertahan di dunia penuh monster.

Pada musim 2 dan 3 Sweet Home ini juga ada karakter-karakter baru yang melibatkan para aktor populer lainnya, seperti Oh Jung Se (It’s Okay to Not Be Okay), Yoo Oh Sung (The Veil), Kim Moo Yeol (Juvenile Justice), dan Jung Jinyoung (Police University).

Yoo Oh Sung akan berperan sebagai Sersan Tak In Hwan pemimpin pasukan khusus yang ditugaskan untuk melindungi keselamatan warga dari monster. Sementara Oh Jung See menjadi Dr. Im, seorang peneliti vaksin.

Aktor Kim Moo Yeol dipercaya untuk menghidupkan peran Kim Young Hoo, mantan anggota pasukan khusus Angkatan Laut Korea yang menjadi rekan Tak In Hwan di pasukan khusus.

Jun Jinyoung akan berperan sebagai Park Chan Young, anggota pasukan khusus yang melindungi masyarakat dari serangan monster. Sejauh ini, belum ada informasi kapan Netflix akan menayangkan kedua musim Sweet Home tersebut.*

