JAKARTA - Luna Maya ternyata memiliki kebiasaan unik setiap malam sebelum tidur. Wanita 38 tahun itu mengaku dia terlebih dahulu mengapresiasi diri dengan cara memeluk tubuhnya.

“Tiap malam gue mau tidur, gue memeluk diri gue sambil gue bilang thank you, you did a very good job today Luna,” ucap dia dalam kanal Youtube Denny Sumargo, dikutip pada Kamis (2/06/2022).

Sang artis juga berterima kasih kepada dirinya di satu hari itu karena sudah bekerja keras dan bersabar. Wanita kelahiran Denpasar tersebut juga bahkan bersyukur akan rumahnya yang nyaman dan mampu makan enak.

“Thank you kamu sudah sehat, kamu sudah bisa sabar hari ini. Thank you sudah buat kehidupan kita sama-sama nyaman. Thank you karena kamu sudah bekerja keras sehingga kita bisa makan enak, rumah yang nyaman,” tutur dia.

Menurut dia, ritual tersebut membuatnya lebih memaknai hidup secara damai. Pasalnya, sebelum melakukan itu dia merasa memiliki hati yang kosong. Dia pun ingin berbagi pengalamannya kepada publik. “Sebenarnya ini hanya berdasarkan dari pengalamanku saja dan gue paling senang ngobrol tuh, ngobrol tentang pengalaman gue. Karena itu yang paling fasih gue obrolin. Gue ga coba sok pintar karena sesuatu yang enggak gue alami” imbuhnya. Kebiasaan unik Luna sebelum tidur pun, disambut baik oleh netizen. Banyak dari mereka akan melakukan hal yang sama. “Tersentuh banget saat Kak Luna peluk diri sendiri dan bilang ‘thanks buat hari ini, sudah bisa melewati satu hari dengan baik.’ Layak buat dicoba,” tulis netizen. “Thank you Luna karena mengajarkan bagaimana cara berterima kasih pada diri sendiri,” tulis netizen lainnya.