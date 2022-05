SEOUL - Aktris It’s Okay to Be Not Okay, Park Gyu Young akan beradu akting dengan Kang Min Hyuk ‘CNBLUE’, Lee Dong Gun, Lee Chung Ah, dan Jun Hyosung dalam drama baru Netflix, Celebrity.

Drama arahan Kim Chul Gyu tersebut berkisah tentang Seo Ah Ri (Park Gyu Young) yang hidupnya mengalami perubahan drastis setelah masuk dunia hiburan. Meraih popularitas sekejap mata membuat dia harus mengalami banyak hal tak terduga.

Kang Min Hyuk akan berperan sebagai Han Joon Kyung, CEO Han Cosmetics, brand kosmetik ternama di Korea Selatan. Dia tidak pernah tertarik pada hal lain selain bekerja. Sampai dia bertemu dengan Seo Ah Ri.

Sedangkan aktris Lee Chung Ah akan berlakon sebagai Yoon Shi Hyun, putri bos Haeum Cultural Foundation yang dikenal elegan dan bermartabat. Dia merupakan menantu dari pemilik firma hukum Taekang.

Ketika banyak orang cemburu dengan kehidupannya, dia justru merasa tidak percaya diri ketika bertemu dengan Seo Ah Ri. Jin Tae Joon, seorang pengacara di Taekang yang juga suami Yoo Shi Hyun diperankan oleh aktor Lee Dong Gun.

Sebagai seorang pengacara, Tae Joon dikenal sebagai pribadi yang akan melakukan apa saja demi tujuannya. Namun keberadaan Seo Ah Ri membuatnya geram. Sementara Jun Hyosung berperan sebagai Oh Min Hye, sahabat Seo Ah Ri. Dengan bantuan beberapa orang ternama, Oh Min Hye kemudian menjadi selebgram, sesuatu yang diimpikannya selama ini. Setelah cukup populer, dia kemudian mendorong Seo Ah Ri untuk masuk ke dunia hiburan. Sejauh ini, Netflix belum mengumumkan jadwal tayang Celebrity.* BACA JUGA: Choi Woo Shik dan Son Suk Gu Digaet Bintangi Drama Murder DIEary