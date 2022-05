JAKARTA- Hubungan asmara Kalina Oktarani kembali jadi perhatian publik. Pasalnya, saat ini ia tengah menjalin hubungan asmara dengan pria baru.

Diketahui pacar Kalina kali, Ricky Mirza terpaut usia 18 tahun dengan sosok mantan istri Deddy Corbuzier dan Vicky Prasetyo tersebut. Meski demikian, rentang usia yang jauh disebut Kalina, bukan menjadi masalah.

Bagi Kalina, Indonesia memang seolah masih menganggap buruk pasangan yang usianya terpaut jauh.

"Di luar negeri kan juga banyak, tapi kadang di Indonesia itu perbedaan usia yang jauh wanita di atas dan laki-laki di bawah jadi cemooh, stigma negatifnya banyak" ujar Kalina, dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (28/5/2022).

Banyaknya pandangan negatif dari masyarakat membuat Kalina heran mengapa mereka terlalu ikut campur atas kehidupan cintanya.

"Orang mau melihat kesannya aku begini , terburu-buru ngambil keputusan , aku sekarang jalan sama laki-laki jauh lebih muda cuman mau begini begitu,” kata Kalina lagi.

“Aduh kayanya orang tuh kenapa sih ngurusin hidup gue,” lanjutnya.

Memiliki kekasih berondong, ibu satu orang anak itu jalinan asmaranya lebih dari sekedar urusan ranjang.

"Lu kan enggak tahu t apa yang gue lakukan sama dia, maaf ya , we're not only talking about sex. Kita ngomongin juga masa depan, kehidupan, diskusi banyak hal, itu benar-benar nyambung" tegas Kalina lagi.

Sebelumnya, nama Ricky Mirza sempat santer dibicarakan beberapa waktu lalu dengan dugaan bahwa ia adalah sosok orang ketiga di tengah prahara rumah tangga Kalina bersama Vicky, tapi isu ini dibantah oleh Kalina.

Kini usai resmi bercerai, perempuan berusia 41 tahun tersebut tak ragu memamerkan hubungannya dengan Ricky kepada publik.

