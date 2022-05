AKTOR Gary Iskak ditangkap bersama empat orang rekannya di sebuah rumah kawasan Pasir Putih, Bandung, Jawa Barat pada Senin, 23 Mei 2022 malam. Penangkapan aktor keturunan Belanda tersebut diketahui berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo bahkan telah membenarkan bahwa bintang film D'Bijis itu positif menggunakan sabu, usai menjalani tes urine di BNN Jawa Barat. Bahkan pihak kepolisian juga sudah mengantongi beberapa barang bukti, seperti sabu sisa pakai, alat hisap atau bong, berikut korek api.

"Tes urinenya positif," kata Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 24 Mei 2022.

"(Barang bukti) Ada bong, alat hisap, ada korek dan juga sisa sabu yang digunakan," lanjutnya.

Meski pihak kepolisian sudah membenarkan bahwa Gary Iskak positif menggunakan sabu, Richa Novisha yang merupakan istri dari aktor 48 tahun itu tampaknya masih belum mempercayai hal tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia bahkan meyakini bahwa ayah dari dua anaknya tersebut berada di waktu dan tempat yang salah, ketika polisi menerima kabar dari masyarakat perihal kasus narkoba.

"Wrong time, wrong place. Be strong you," tulis Richa yang diakhiri dengan emoji hati.

Bukan hanya itu, melalui akun Instagram Storynya bintang film Namaku Dick ini juga meminta agar semua pihak berhenti menghakimi suaminya. Ia bahkan memberi penekanan pada netizen dan juga media untuk tidak menghakimi suaminya atas sesuatu yang belum tentu benar kenyataannya.

"He is ok. 'Terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan dan tidak tau menau'," jelas Richa.

"Jadi tolong, untuk teman-teman netizen.. semua media, kasih kami waktu untuk semua. Don't judge apapun sebelum kalian tau kebenarannya," tegasnya.

Sayangnya hingga kini Richa masih belum bisa memberikan keterangan terkait kasus narkoba yang menjerat suaminya. Bahkan hingga kemarin, keluarga Gary diketahui masih belum datang menjenguk. Sebab, pihak kepolisian juga masih harus menjalani pengembangan terkait kasus narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Gary dan rekan-rekannya. "Belum (dijenguk keluarga), penangkapannya baru tadi malam," ujar Ibrahim. "Untuk pemeriksaan narkoba ini ada waktu untuk pengembangan 3 x 24 jam. Jadi kita sekarang lagi melakukan pendalaman terkait dari sumber sabunya dan juga pemeriksaan pemeriksaan yang lain. Jadi statusnya masih dalam pemeriksaan," tandasnya.