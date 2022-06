JAKARTA - Aktor Gary Iskak akhirnya bisa kembali ke rumah setelah ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Senin, 23 Mei lalu.

Bersama dengan kabar bahagia itu, Richa Novisha memberi pesan menyentuh. Itu disampaikan istri Gary Iskak lewat salah satu unggahan di Instagram.

"Allah tidak tidur. Pohon yang besar selalu diterpa angin yang kencang," tulis Richa, dikutip pada Kamis (2/6/2022).

Richa menambahkan lewat cobaan yang dihadapi keluarganya saat ini akan menjadikan mereka semakin kuat.

"Dan enggak semua orang bisa memahami itu. Selama bukan Allah yang hilang dari hati kamu, you will be fine. Tetaplah menjadi sebaik kamu, bukan seburuk mereka," sambungnya.

Tak lupa dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang memberi dukungan selama ini.

"A big hug and thank you untuk kalian yang tidak berhenti mendoakan dan mensupport kami. Semoga Allah membalas kebaikan kalian," tutupnya. Seperti diketahui, Gary Iskak ditangkap polisi karena tersandung kasus penyalahgunaan narkoba pada 23 Mei lalu. Namun, kini dia sudah kembali ke rumah, meski harus menjalani rehabilitasi dan wajib lapor ke BNN Tangerang Selatan.