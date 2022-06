JAKARTA - Richa Novisha mengungkapkan kebahagiaannya saat sang suami, Gary Iskak bebas dari penjara. Dia percaya bahwa Tuhan tidak tidur.

Hal ini diungkapkan oleh Richa Novisha melalui unggahan di instagram pribadinya.

"Allah tidak tidur. Pohon yang besar selalu diterpa angin yang kencang," tulisnya pada keterangan di Instagram.





Menurutnya setiap orang pasti akan mengalami cobaan untuk menjadi pribadi yang luar biasa.

"Sometimes menjadi luar biasa itu perlu waktu, perlu disakiti, perlu dihina, perlu air mata, perlu jam terbang untuk diuji," sambung Richa Novisha.

Richa Novisha juga mengungkapkan bahwa tidak semua orang bisa menerima dan mengerti tentang persoalan. Hanya Tuhan yang bisa memahami semuanya.

"Dan nggak semua orang bisa memahami itu. Selama bukan Allah yang hilang dari hati kamu, you will be fine. Tetaplah menjadi sebaik kamu, bukan seburuk mereka," pungkas Richa Novisha.

Richa Novisha juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan terhadap dirinya maupun Gary Iskak. "A big HUG and THANK YOU untuk kalian yang tidak berhenti mendoakan dan mensupport kami. Semoga Allah membalas kebaikan kalian," ujar Richa Novisha. Seperti diketahui, Gary Iskak kini menjalani rehabilitasi berjalan. Keputusan ini diambil atas rekomendasi BNNP Bandung.