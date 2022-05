JAKARTA - Film KKN di Desa Penari menjadi film yang berhasil bangkit di masa pandemi. Memiliki modal kuat cerita viral di thread Twitter, KKN di Desa Penari berhasil meraih 3,7 juta penonton dalam 11 hari tayang.

Tayang sejak 30 April, KKN di Desa Penari bahkan berani head to head dan bersaing dengan film sekelas Marvel, Doctor Strange: In Multiverse of Madness.

Manoj Punjabi, CEO MD Pictures dan produser KKN Di Desa Penari bangga dengan raihan tersebut. "3.724.864 orang sudah bertemu Badarawuhi!!! Terima kasih sudah mendukung film KKN Di Desa Penari dengan nonton langsung di bioskop!!" tulis Manoj Punjabi di akun Instagram @manojpunjabimd.

Manoj Punjabi berharap masyarakat Indonesia memberi dukungan terhadap film Indonesia.

"Saya makasih untuk masyarakat sudah membela film indonesia, jangn menyerah dan tolong jangan dibajak, ini kebanggaan Indonesia. Terima kasih atas dukungannya," tutup Manoj Punjabi.

KKN di Desa Penari menceritakan enam mahasiswa itu bernama Nur diperankan Tissa Biani, Widya (Adinda Thomas), Ayu (Aghniny Haque), Bima (Achmad Megantara), Anton (Calvin Jeremy), dan Wahyu (Fajar Nugraha).

Diceritakan banyak kejadian mistis yang dialami sekelompok mahasiswa ketika melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sebuah desa terpencil bernama Desa Penari.

