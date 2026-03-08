Suasana Haru Selimuti Pemakaman Vidi Aldiano, Deretan Artis dan Musisi Lepas Kepergian Sang Sahabat

JAKARTA – Suasana duka mendalam menyelimuti prosesi pemakaman musisi ternama tanah air, Vidi Aldiano, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/3/2026).

Meskipun cuaca diiringi rintik hujan, prosesi pemakaman berlangsung khidmat. Isak tangis serta doa-doa dari keluarga dan kerabat terdekat terus mengiringi kepergian almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Selain pihak keluarga, sejumlah figur publik dan rekan sejawat Vidi dari kalangan selebriti hingga musisi turut hadir memberikan penghormatan terakhir.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak hadir Deddy Corbuzier, para personel Gigi Band, Prilly Latuconsina, serta Habib Jafar.

Selain itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang juga merupakan rekan dekat almarhum, terlihat hadir di tengah kerumunan pelayat.