Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suasana Haru Selimuti Pemakaman Vidi Aldiano, Deretan Artis dan Musisi Lepas Kepergian Sang Sahabat

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |11:15 WIB
Suasana Haru Selimuti Pemakaman Vidi Aldiano, Deretan Artis dan Musisi Lepas Kepergian Sang Sahabat
Pemakaman Vidi Aldiano
A
A
A

JAKARTA – Suasana duka mendalam menyelimuti prosesi pemakaman musisi ternama tanah air, Vidi Aldiano, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/3/2026).

Meskipun cuaca diiringi rintik hujan, prosesi pemakaman berlangsung khidmat. Isak tangis serta doa-doa dari keluarga dan kerabat terdekat terus mengiringi kepergian almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Selain pihak keluarga, sejumlah figur publik dan rekan sejawat Vidi dari kalangan selebriti hingga musisi turut hadir memberikan penghormatan terakhir.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak hadir Deddy Corbuzier, para personel Gigi Band, Prilly Latuconsina, serta Habib Jafar.

Selain itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang juga merupakan rekan dekat almarhum, terlihat hadir di tengah kerumunan pelayat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/33/3205630//richard_lee-VhNP_large.jpg
Polisi Ungkap Alasan Richard Lee Ditahan: Mangkir Panggilan, Lebih Memilih Live Tiktok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/33/3205646//vidi_aldiano-uAyv_large.jpg
Nadin Amizah Ungkap Momen Terakhir Vidi Aldiano sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/25/3205637//vivi_aldiano-le58_large.jpg
Sebelum Kanker, Vidi Aldiano Idap Anxiety Attack hingga Blackout dan Pingsan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/33/3205629//vidi_aldiano-4Q5X_large.jpg
Melly Goeslaw: Banyak yang Sayang Vidi Aldiano, namun Allah Lebih Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/33/3205628//raffi_ahmad-OQPk_large.JPG
Raffi Ahmad Berduka Vidi Aldiano Meninggal: Terima Kasih untuk Semua Kebaikan yang Ditinggalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/482/3205635//vidi-T9kn_large.jpg
Awal Mula Vidi Aldiano Divonis Kanker, Hidup dengan 1 Ginjal Pascaoperasi 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement