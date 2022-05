JAKARTA - Industri film Indonesia mulai bangkit imbas pandemi covid-19. Film KKN Di Desa Penari berhasil meraih dua juta penonton ketika dirilis pada 30 April 2022. Raihan KKN Di Desa Penari menjadi indikasi bangkitnya film Indonesia.

Tak hanya itu, KKN Di Desa Penari tayang berbarengan dengan film superhero Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

BACA JUGA:Cerita Adinda Thomas Terlilit Ular saat Workshop Film KKN Desa Penari

Di beberapa daerah bioskop Cinepolis, seperti Prabumulih dan Ponorogo diketahui KKN Di Desa Penari lebih unggul dalam jumlah penonton dari Doctor Strange. Bahkan KKN sudah lebih dulu sold out dibandingkan Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

Selain itu ada juga di Sidoarjo, kondisi yang sama juga terjadi di penayangan pada 6 Mei lalu. KKN juga sukses terjual lebih banyak dari Doctor Strange.

Di beberapa kota besar, Doctor Strange masih mendominasi dari pembelian tiketnya. Meski demikian, baru kali ini tercatat film lokal mampu mengimbangi film Hollywood sekelas Marvel. Hal tersebut nampaknya patut mendapat apresiasi.

Fakta tersebut menjadi bukti bahwa film Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Fakta itu pun diharapkan bisa menjadi angin segar untuk industri film Indonesia.

Manoj Punjabi CEO MD Picture selaku produser mengatakan sangat bersyukur. Ia berharap masyarakat Indonesia memberi dukungan terhadap produksi anak bangsa agar bisa berjaya di negerinya sendiri.

"Saya makasih untuk masyarakat sudah membela film indonesia, jangn menyerah dan tolong jangan dibajak, ini kebanggaan Indonesia. Terima kasih atas dukungannya," kata Manoj Punjabi.

(aln)