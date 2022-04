JAKARTA - Nino RAN mendapatkan kesempatan untuk menonton drama musikal Melodialog. Ia takjub, drama musikal kini dikemas dalam bentuk menarik yang mengedepankan inovasi memperkenalkan paduan suara.

“Melodialog ini adalah salah satu bukti nyata bahwa kreasi (paduan suara) yang biasanya mungkin kita nikmati secara konvensional, sekarang itu bisa diinovasikan dan dinikmati dengan lebih beragam, salah satunya lewat film,” kata Nino RAN.





Selain Nino, Fathia Izzati juga terlihat menonton drama musikal Melodialog. Fathia Izzati menyatakan bahwa ia bangga dan sangat menyukai film yang disutradarai Adriano Rudiman tersebut.

“Rasanya habis nonton Melodialog itu kita langsung pingin nyanyi yah. This is what I really love, this kind of movie. Sebuah film musikal hasil karya anak bangsa, jadi bangga sih sama filmnya.” ucap Fathia.

Eksekutif Produser Giok Hartono mengatakan bahwa memang selain untuk menginspirasi anak muda dalam mengejar mimpi, ia memang membuat film pendek musikal tersebut untuk mengenalkan seni paduan suara, “dengan film ini, saya dan teman-teman di Batavia Madrigal Singers ingin mengajak dan menginspirasi anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk tidak takut mengejar mimpi,” ujar Giok Hartono di gelaran Gala Premiere film Melodialog.

“Film ini, juga merupakan cara Batavia Madrigal Singers memperkenalkan seni paduan suara agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas dari berbagai lapisan-golongan dan memperkenalkan Batavia Madrigal Singers itu sendiri, tidak hanya hanya di Indonesia tetapi dunia.” jelas Giok.

Seperti diketahui, Melodialog bercerita tentang perjuangan mengejar mimpi. Dikisahkan seorang pria yang bekerja di sebuah warehouse inventory, merasa terjebak di dalam rutinitas sehari-harinya yang monoton. Musik adalah sesuatu yang telah lama terpendam dan ditinggalkan olehnya. Suatu hari, pria itu memutuskan untuk mewujudkan kembali mimpi-mimpinya melalui musik dan menjadi bagian dari sebuah grup paduan suara.

(aln)