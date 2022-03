SEOUL - Na In Woo dan Lee Moo Saeng mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam drama baru JTBC, Cleaning Up. Keduanya akan bergabung dengan tiga pemeran utama wanita drama itu: Jeon So Min, Yum Jung Ah, dan Kim Jae Hwa.

Drama Cleaning Up diadaptasi dari serial TV Inggris berjudul serupa yang berkisah tentang tiga tenaga kebersihan di sebuah perusahaan trading yang berusaha mengubah nasib mereka setelah mendengar informasi rahasia di kantornya.

Aktor Lee Moo Saeng yang saat ini membintangi drama JTBC Thirty Nine, didapuk untuk berperan sebagai Lee Young Shin. Karakter misterius ini digambarkan sebagai pria idaman perempuan dengan ketampanan dan keromantisannya.

Meskipun dikenal sebagai informan untuk sebuah firma hukum, namun tak ada yang tahu persis profesi Lee Young Shin. Sementara Na In Woo, berperan sebagai Doo Young, seorang mahasiswa doktoral yang menyewa kamar di rumah Eo Young Mi (Yum Jung Ah).

Doo Young digambarkan sebagai pria polos dengan kepribadian hangat. “Sejak awal 2022, Lee Moo Saeng dan Na In Woo menarik perhatian publik lewat penampilan mereka di layar kaca,” ujar tim produksi dikutip dari Soompi, Selasa (22/3/2022).

Sumber dari tim produksi itu menambahkan, "Kami yakin kedua aktor ini bisa menyatu dengan karakter mereka dan menyatu dengan tiga aktris lainnya: Yum Jung Ah, Jeon So Min, dam Kim Jae Hwa. Tolong nantikan drama ini." Drama Cleaning Up akan diarahkan oleh Yoon Sung Sik, sutradara di balik drama populer Hwarang dan Bridal Mask. Sementara skenarionya ditulis oleh Choi Kyung Mi, penulis di balik naskah drama Return. Drama ini dijadwalkan tayang pada semester I-2022.*