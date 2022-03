SEOUL - Bintang Running Man, Jeon So Min memastikan proyek layar kaca terbarunya setelah sukses dengan Show Window: The Queen's House. Dia akan beradu akting dengan Yum Jung Ah dan Kim Jae Hwa dalam drama baru JTBC, Cleaning Up.

Mengutip Soompi, Senin (21/3/2022), drama itu diadaptasi dari serial TV Inggris berjudul serupa yang berkisah tentang pergumulan tiga tenaga kebersihan di sebuah perusahaan trading.

Yum Jung Ah akan berperan sebagai Eo Yong Mi, tenaga kebersihan yang bekerja di perusahaan sepanjang Senin-Jumat dan menjadi ART saat akhir pekan. Sebagai single mother, dia harus menghidupi kedua putrinya.

Suatu hari, dia mendapatkan kesempatan untuk mengubah nasibnya setelah mendengar informasi tentang insider trading. Drama Cleaning Up merupakan proyek comeback Jung Ah setelah membintangi SKY Castle, sekitar 3 tahun silam.

Jeon So Min dipercaya menghidupkan karakter Ahn In Kyung yang bekerja sebagai tenaga kebersihan untuk mewujudkan impiannya untuk membuka sebuah kafe dengan food truck kecil.

BACA JUGA: Cedera Kaki, Jeon So Min Mundur dari Sixth Sense 3

Dengan sifatnya yang pemalu dan sedikit penakut, dia kemudian mengikut rencana Eo Yong Mi dalam menaklukkan pasar modal. Sementara Kim Jae Hwa berlakon sebagai Meng Soo Ja, rekan In Kyung dan Yong Mi yang memimpikan hidup sukses. Sikap ramah Soo Ja membuat dia mudah memengaruhi orang lain dan kelebihan itu dilakukannya dalam operasi saham bersama dua rekannya. Kualitas ketiga aktris ini diharapkan mampu memberikan warna dalam Cleaning Up. Drama ini akan diarahkan oleh Yoon Sung Sik, sutradara di balik drama Hwarang dan Bridal Mask. Sementara skenarionya ditulis oleh Choi Kyung Mi, penulis naskah drama Return. Rencananya, JTBC baru akan menayangkan drama Cleaning Up pada semester I-2022. Drama itu nantinya akan mengisi slot tayang yang ditinggalkan drama My Liberation Notes.* BACA JUGA: Status Janda Ayu Ting Ting Dicolek MUI, Eko Kuntadhi Beri Sindiran