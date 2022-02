SEOUL - Kang Ha Neul mengantongi proyek layar kaca terbarunya, setelah menuai sukses dengan When The Camellia Blooms, pada akhir 2019. Kini, dia akan berperan dalam drama Trees Die on Their Feet.

Mengutip Soompi, Kamis (17/2/2022), dia berpotensi beradu akting dengan Son Ye Jin dalam drama tersebut. Trees Die on Their Feet berkisah tentang wanita tua dari Korea Utara yang tidak punya banyak sisa waktu untuk hidup.

Perempuan itu kemudian bertemu seorang aktor teater yang memenuhi semua keinginan terakhirnya, layaknya cucu sendiri. Peran aktor teater bernama Yoo Jae Hoon itu akan diperankan oleh Kang Ha Neul.

Karakter itu digambarkan sebagai pria yang memiliki percaya diri tinggi dengan kepribadian positif. Meski tumbuh dalam kondisi sulit, dia memiliki motto hidup ‘Lakukan apa yang ingin kau lakukan.’

Hingga suatu hari, Yoo Jae Hoon bertemu seorang pria tua yang memintanya untuk menjadi cucu dari seseorang. Sementara itu, aktris Son Ye Jin dan Youn Yuh Jung mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut.

Son Ye Jin ditawari untuk berperan sebagai Se Yeon, cucu Ja Geum Soon yang bekerja di Hotel Nakwon. Sementara aktris veteran Youn Yuh Jung digaet untuk berperan sebagai Ja Geum Soon, seorang perempuan tua asal Korea Utara. Drama Trees Die on Their Feet akan diarahkan oleh Yoon Sang Ho, sutradara di balik drama River Where the Moon Rises dan King Maker: The Change of Destiny. Dia akan berkolaborasi dengan Ju Song Geul, penulis skenario film Midnight Runners.