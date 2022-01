SEOUL - Aktor Park Sung Hoon melengkapi daftar pemain serial terbaru Netflix, The Glory. Kabar tersebut diungkapkan salah seorang sumber dari tim produksi drama tersebut kepada Sports Chosun, pada 17 Januari 2022.Ā

ā€œPark Sung Hoon akan bergabung sebagai pemeran utama dalam drama tersebut,ā€ kata sumber tersebut.

Ā

Dengan begitu, maka dia dipastikan beradu akting dengan Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun yang telah lebih dahulu mengonfirmasi keterlibatan mereka. Sementara itu, aktris Lim Ji Yeon masih mempertimbangkan untuk membintangi drama tersebut.Ā

Serial The Glory merupakan karya baru penulis skenario Kim Eun Sook yang pernah berkolaborasi dengan Song Hye Kyo dalam drama populer, Descendants of the Sun. Drama ini berkisah tentang siswa SMA yang ingin menjadi arsitek.

Namun, dia harus merelakan impiannya karena harus putus sekolah setelah mengalami kekerasan yang sangat brutal dari teman-temannya. Beberapa tahun berlalu, dia menjadi wali kelas dari anak pelaku bullying terhadap dirinya. Serial The Glory akan disutradarai oleh Ahn Gil Ho, sosok di balik drama Memories of Alhambra, Record of Youth, dan Watcher. Jika proses casting selesai, maka proses produksi akan dimulai pada semester I-2022.*