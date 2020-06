SEOUL - Aktor Park Sung Hoon mendapatkan kejutan manis dari aktris Jeon So Min di lokasi syuting drama Into the Ring. Hadiah berupa coffee truck itu kemudian diunggahnya ke Instagram, pada 23 Juni 2020.

Dalam foto unggahannya, Sung Hoon berpose bersama Oh Dong Min dan sutradara Hwang Seung Ho di depan truk makanan berwarna hijau mint. Pada banner yang terdapat pada truk itu tertulis, “Aku menyemangati Hwang Seung Gi, Park Sung Hoon, dan Oh Dong Min.”

Dalam penjelasan unggahannya, Park Sung Hoon mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang aktris. “Terima kasih, Somin,” ungkapnya yang diakhiri dengan tagar berbunyi ‘Tiga cheers untuk Jeon So Min’ dan ‘Review Notebook of My Embarrassing Days’.

Jeon So Min berkolaborasi dengan Park Sung Hoon dan Oh Dong Min dalam drama pendek KBS berjudul Review Notebook of My Embarrassing Days pada 2018. Drama itu kebetulan disutradarai oleh Hwang Seung Gi.

Kini, Park Sung Hoon kembali berkolaborasi dengan sutradara Hwang dalam drama terbaru KBS, Into the Ring. Kisahnya tentang romansa antara perempuan inkonvensional (Nana) dan seorang PNS (Park Sung Hoon) yang selalu menaati peraturan. Rencananya, KBS akan memulai penayangan drama Into the Ring pada 1 Juli mendatang.

