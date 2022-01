SEOUL - Aktor Squid Game, Oh Young Soo menjadi aktor Korea Selatan pertama yang menerima penghargaan dari Golden Globes. Ajang penghargaan itu digelar di Beverly Hills, California, Amerika Serikat, pada 9 Januari 2022.

Dia memenangkan trofi Best Supporting Actor in Television Division atas perannya sebagai Oh Il Nam dalam serial Netflix tersebut. Atas kemenangan itu, dia berhasil mengalahkan Billy Crudup dan Mark Duplass (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession), dan Brett Goldstein (Ted Lasso).

Melalui Netflix, aktor veteran itu mengungkapkan perasaannya terkait kemenangan tersebut. “Setelah mendengar kabar (kemenangan) itu, aku bilang ke diri sendiri, ‘Untuk pertama kali aku menjadi pria yang terhormat’,” ujarnya.

Oh Young Soo menambahkan, “Aku berterima kasih pada semua orang di dunia. Aku berharap, kalian semua memiliki hidup yang indah. Terima kasih.”

Selain Best Supporting Actor, serial Squid Game juga dinominasikan dalam kategori Best Television Series/Drama, sementara Lee Jung Jae masuk dalam kategori Best Performance by an Actor in a Television/Drama.

Tahun ini, perhelatan Golden Globes diboikot oleh Hollywood akibat dugaan korupsi dan minimnya keberagaman antaranggota Hollywood Foreign Press Association (HFPA) yang terdiri dari jurnalis film dari berbagai negara. Mereka seharusnya bertugas untuk memilih para nominator dan pemenang Golden Globe. Karena alasan tersebut, maka perhelatan Golden Globe tak ditayangkan di televisi ataupun streaming. Acaranya digelar tanpa penonton dan para pemenang diumumkan melalui situs resmi dan akun media sosial Golden Globe.*