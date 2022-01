SEOUL - Jang Dong Yoon dan Nana ‘After School’ dikonfirmasi membintangi drama romantis terbaru, My Man is Cupid. Drama itu akan digarap oleh Nam Tae Jin, sutradara di balik drama Lovers of the Red Sky.

Drama itu bercerita tentang Chun Sang Hyuk (Jang Dong Yoon), peri cinta yang terjebak di bumi selama 500 tahun. Dia berusaha mengembalikan sayapnya setelah sempat terbakar. jatuh cinta setelah terkena panahnya sendiri.

Selama di bumi, dia sudah mengubah wujudnya sebanyak 28 kali dan jatuh cinta pada perempuan yang membuatnya mengunci pintu hatinya untuk wanita lain. Namun, semua berubah ketika dia terkena panahnya sendiri.

Nana akan berperan sebagai Oh Baek Ryun, seorang ahli bedah hewan yang sangat cantik. Namun, setiap kali ia dekat dengan lawan jenis, mereka selalu menghadapi kejadian yang membahayakan.

Hal ini membuat Oh Baek Ryun bersumpah untuk tidak berpacaran. “My Man is Cupid akan menjadi oasis bagi penonton yang haus akan sebuah drama fantasi romantis,” ujar produser My Man is Cupid, seperti dikutip dari Soompi, Jumat (7/1/2022).

Meski belum ada kejelasan stasiun TV yang akan menayangkannya, namun drama baru Jang Dong Yoon dan Nana After School ini dijadwalkan memulai debutnya di layar kaca pada tahun ini.*

(SIS)