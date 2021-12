GAYA foto kekinian ala Sassha Carissa, model sekaligus selebgram yang satu ini memang tak pernah gagal tampil memikat di setiap unggahannya. Yuk intip!

Penasaran seperti apa gaya kekinian ala Sassha Carissa? Yuk simak 3 potretnya berikut ini.

Berendam

Gaya Foto Kekinian ala Sassha Carissa. (Foto: Instagram)

Sassha Carissa memang dikenal dengan penampilan seksinya. Melalui unggahannya beberapa saat lalu, Sassha tampak mengambil gambar dengan pose candid di tepi sebuah infinity pool.

Sembari meneguk secangkir kopi, wanita berusia 26 tahun tersebut tampil begitu mempesona dengan swim wear terbuka berwarna merah muda, yang memperlihatkan dada dan paha mulusnya.

“Cantik dan bening😍” ujar salah satu Netizen pada kolom komentar.

Dalam mobil

Gaya Foto Kekinian ala Sassha Carissa. (Foto: Instagram)

Berbeda dengan gaya seksi dalam potret sebelumnya, kali ini Sassha tampil lebih kasual dengan tank top putih serta celana jeans panjang.

Pose dalam mobil tersebut pun tampak sangat menarik. Dirinya yang sedang duduk di kursi pengemudi terlihat menghadap ke arah jendela kiri penumpang, dan meletakkan satu tangannya pada setir mobil. Wah, gaya Sassha keren banget, ya?

“I didn’t ask for free ride. I only asked you to show me a real good time🎵”

“Aku tidak meminta tumpangan gratis. Aku hanya memintamu memperlihatkan padaku waktu yang tepat,” tulisnya.

Mirror selfie

Gaya Foto Kekinian ala Sassha Carissa. (Foto: Instagram)

Gaya mirror selfie ala Sassha Carissa tampak cukup unik. Jika umumnya sebuah potret mirror selfie di ambil pada ruangan tertutup, Sassha nampaknya memilih membawa cermin ke balkon rumahnya. Sassha pun tampak berbeda dengan memakai hoodie merah tanpa memamerkan tubuh seksinya, loh.