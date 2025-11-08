Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

YouTube Series Hai, Amelia!: Momen Tulus Sandy untuk Amelia

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |08:30 WIB
YouTube Series Hai, Amelia!: Momen Tulus Sandy untuk Amelia
YouTube Series Hai, Amelia!: Momen Tulus Sandy untuk Amelia. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Dalam episode terbaru YouTube series Hai, Amelia! bercerita tentang Sandy yang menghubungi Puyol untuk bertanya tentang Noel, anak kampus yang memiliki sleeve tattoo. 

Puyol mengatakan, akan mencari tahu tentang orang itu untuk Sandy. Belum sempat membahas banyak tentang Noel, Sandy tiba-tiba datang ke depan rumah Amelia di pagi hari.

Begitu keluar, Amelia kaget melihat Sandy sudah berdiri di depan rumahnya. “Sandy..? kamu ngapain pagi-pagi ke sini?” tanya Amelia heran. 

Dengan nada pelan dan penuh rasa bersalah, Sandy menjawab, “Aku cuma mau memastikan kalau kamu enggak kenapa-kenapa. Maafkan aku ya. Aku enggak tahu kalau Tenten memperlakukan kamu sejahat itu.”

Amelia tersenyum tipis, berusaha menenangkannya. “Sandy, kamu enggak usah khawatir, aku bisa kok melindungi diri sendiri. Soal Tenten, aku dan dia gak ada masalah. Namanya juga pertemanan.” 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184635//bk-EDzJ_large.PNG
Perjalanan Karier Anneth Bikin Bu Tenny Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184615//bk-BHW6_large.PNG
Bu Tenny Ungkap Lagu Favoritnya dari Anneth, Suasananya Ikut Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180611//azia_riza-bJiY_large.jpg
Azia Riza Klaim Pernah Kuliah Teknik Sipil, Tenny Tap sampai Speechless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179311//shakirra_vier-mC7M_large.jpg
Dari Bandung ke Jakarta demi Nyanyi, Shakirra Tetap Prioritaskan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179303//hai_amelia-H4eJ_large.jpg
Tenten dan Sandy Jadi Pasangan, Amelia Kaget Disandingkan sama Noel dalam Hai, Amelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179307//hai_amelia-NbfP_large.jpg
Hai, Amelia: Sandy Pilih Kerja Efisien dalam Tugas Romeo & Juliet, Tenten Marah Besar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement