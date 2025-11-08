YouTube Series Hai, Amelia!: Momen Tulus Sandy untuk Amelia

JAKARTA - Dalam episode terbaru YouTube series Hai, Amelia! bercerita tentang Sandy yang menghubungi Puyol untuk bertanya tentang Noel, anak kampus yang memiliki sleeve tattoo.

Puyol mengatakan, akan mencari tahu tentang orang itu untuk Sandy. Belum sempat membahas banyak tentang Noel, Sandy tiba-tiba datang ke depan rumah Amelia di pagi hari.

Begitu keluar, Amelia kaget melihat Sandy sudah berdiri di depan rumahnya. “Sandy..? kamu ngapain pagi-pagi ke sini?” tanya Amelia heran.

Dengan nada pelan dan penuh rasa bersalah, Sandy menjawab, “Aku cuma mau memastikan kalau kamu enggak kenapa-kenapa. Maafkan aku ya. Aku enggak tahu kalau Tenten memperlakukan kamu sejahat itu.”

Amelia tersenyum tipis, berusaha menenangkannya. “Sandy, kamu enggak usah khawatir, aku bisa kok melindungi diri sendiri. Soal Tenten, aku dan dia gak ada masalah. Namanya juga pertemanan.”